Токтогульское водохранилище. Накопление идет, но уровень еще низкий

Обильные дожди этой весной сделали свое дело. Воды в главный водоем страны поступает все больше и больше. Уровень притока в пять раз превышает показатель расхода.

В середине мая объем воды в Токтогульском водохранилище превысил данные 2023-го.

Редакция 24.kg проанализировала сведения по уровню воды в Токтогулке за последние полтора месяца, чтобы понять, какая сейчас обстановка и отличается ли она от прошлогодней.

Сколько воды в Токтогулке

Данные показывают, что с начала года объем воды в Токтогульском водохранилище снизился на 2 миллиарда 90,6 миллиона кубометров. На 15 мая 2024-го он составил 8 миллиардов 339,12 миллиона кубометров.

Больше всего воды мы потеряли в феврале — 1 миллиард 344,67 миллиона кубов.

За январь объем упал на 1 миллиард 171,26 миллиона кубометров. Меньше всего показатель сократился в марте — на 637,17 миллиона кубометров. Только в апреле началось накопление воды в Токтогулке. За месяц показатель вырос на 444,1 миллиона кубометров. За первую половину мая — еще плюс 622,12 миллиона кубов.

14 мая впервые с начала года воды в Токтогульском водохранилище оказалось больше, чем в 2023-м, на 60,45 миллиона кубометров.

На следующий день воды стало больше уровня прошлого года на 150,3 миллиона кубометров. Всего за полтора месяца объем воды в главном водохранилище страны вырос на 1 миллиард 66,22 миллиона кубометров. В 2023-м объем воды в Токтогульском водохранилище достиг отметки 8,3 миллиарда кубов только 21 мая.

Но если сравнить показатели с 2022-м, то оптимизма становится меньше. В позапрошлом году на середину мая объем воды в Токтогульском водохранилище составлял 9 миллиардов 891,12 миллиона кубометров. Это на 15,7 процента, или на 1,5 миллиарда кубометров, больше сегодняшних данных.

Приток воды начал расти

Высокие показатели наполняемости Токтогулки связаны с тем, что к середине мая существенно вырос приток воды в водохранилище. Энергетики объясняют это обильными осадками. С 13 мая приток воды держится на уровне выше 1 тысячи кубометров в секунду. В прошлом году похвастать такими сведениями мы могли только к середине июня.

Приток воды был выше уровня 2023-го с 22 апреля по 1 мая и стал стабильно выше с 7 мая. В среднем за полтора месяца показатель составил 480 кубометров в секунду в этом году против 357 кубов в секунду в 2023-м.

Расход снижается

Данные по расходу воды из Токтогульского водохранилища показывают, что Кыргызстан продолжает активно экономить электроэнергию. Кроме того, в республике закончился отопительный сезон, но еще не стало сильно жарко, чтобы массово включать кондиционеры. Как результат — расход воды немного ниже уровня прошлого года.

По сравнению с мартом 2024-го с 1 апреля по середину мая расход воды из Токтогулки оказался в два раза ниже.

Если в марте тратили в среднем 463 куба в секунду, то в последние полтора месяца — 208. Самым низким расход был 12 и 13 мая текущего года — 57 и 87 кубометров воды в секунду.