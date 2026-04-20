Общество

Браконьеры пытались установить сети в Токтогульском водохранилище

Браконьеры пытались установить сети в Токтогульском водохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Отмечается, что инспекторы службы экотехнадзора провели рейд, в ходе которого задержали нарушителей. Браконьеров застали в момент установки рыболовных сетей.

В отношении семи человек составлены протоколы по статье 267 Кодекса о правонарушениях (Использование при рыболовстве синтетических рыболовных сетей, электроловильных систем). Им выписаны штрафы в размере 5 тысяч 500 сомов на каждого.

Также выявлен незаконный вылов рыбы.

Из Токтогулки вытащили почти 700 метров сетей.
20 апреля, понедельник
09:46
На рынке в Манасе изъяли более тысячи пачек нелегальных сигарет На рынке в Манасе изъяли более тысячи пачек нелегальных...
09:45
Атака на Иран. Йеменские хуситы грозят перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
09:44
Айсулуу Тыныбекова рассказала о родах и впервые поделилась личным опытом
09:42
Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
09:36
Браконьеры пытались установить сети в Токтогульском водохранилище