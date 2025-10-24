Второе рождение Токтогулки: как мощность ГЭС выросла до 1 тысячи 440 мегаватт

Токтогульская ГЭС, которая полвека обеспечивала республику электроэнергией, переживает второе рождение: старые панели уходят в утиль, их заменили экранами и цифровым управлением. Гарантирует ли обновление станции постоянное электроснабжение в наших домах?

Монумент и мозаика: здесь начинается энергия страны

Фото 24.kg. Токтогульская ГЭС

Попасть на Токтогульскую ГЭС — почти как пройти на секретный объект. На въезде строгий контроль, паспорта, пропуска, сопровождение службы безопасности. Станция является стратегическим объектом и сердцем энергетической системы Кыргызстана.

Читайте по теме Данные об объеме воды в Токтогульском водохранилище теперь засекречены

Перед входом — монумент Владимиру Ленину. Он стоит на фоне гор и водохранилища, словно наблюдает за происходящим. Персонал станции говорит: «Он напоминает о времени, когда все это строилось, — о поколении инженеров, которые дали государству свет».

Внутри станции идеально сохранившаяся советская мозаика: голубые тона воды, фигуры рабочих и символы прогресса. В этой исторической атмосфере установлено новейшее цифровое оборудование — панели, мониторы, сенсорные пульты. Эпоха 50-летних тумблеров и реле уступила место автоматизированным системам и человеко-машинному интерфейсу.

Фото 24.kg. Советская мозаика Токтогульской ГЭС

Цифровое управление: от тумблеров к человеко-машинному интерфейсу

В машинном зале Токтогульской ГЭС — шум воды, равномерное гудение агрегатов и ощущение, что время здесь течет по своим законам.

Заместитель директора по реконструкции Мирлан Зияйдинов спокойно, но с гордостью показывает новую систему управления: «Раньше у нас стояли панели времен строительства. Сейчас всем управляем через монитор: режимы, мощность, состояние агрегатов — все под контролем. Мы называем это человеко-машинным интерфейсом (ЧМИ)».

Фото 24.kg. Машинный зал Токтогульской ГЭС

Он не скрывает: станция работала почти вдвое дольше положенного срока.

«Срок службы — 20–30 лет, а мы тянули 50. Все благодаря нашим специалистам — своими силами ремонтировали, латали. Это заслуга людей, которые не позволили станции остановиться», — добавляет Мирлан Зияйдинов.

Читайте по теме В Токтогулке воды меньше, чем в прошлом году, к зиме нужного объема не будет

После модернизации мощность Токтогульской ГЭС вырастет с 1 тысячи 200 до 1 тысячи 440 мегаватт — это почти 60 процентов всей электроэнергии, вырабатываемой в республике.

Проект направлен не только на продление срока службы ГЭС, но и на повышение надежности энергоснабжения, внедрение цифрового управления и снижение эксплуатационных рисков.

Токтогульское водохранилище крупнейшее в Кыргызстане и одно из самых значимых в Центральной Азии. Плотина ГЭС является одним из самых масштабных инженерных сооружений страны.

$287 миллионов на что? Детали финансирования проекта

Реконструкцию ГЭС начали в 2015 году. Проект финансируют Азиатский банк развития (АБР) и Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР).

Общий объем инвестиций — около $287 миллионов:

АБР — $187 миллионов ($89 миллионов — кредит, $98 миллионов — грант);

ЕФСР — $100 миллионов (кредит).

Фото 24.kg. Машинный зал Токтогульской ГЭС

Проект разделен на три фазы, которые выполняют ведущие мировые компании — GE Hydro France, ZMEC и SMP.

Этапы реконструкции:

фаза I (2015-2019) — заменено все вспомогательное электрооборудование станции, включая трансформаторы и кабели 500 киловольт;

фаза II (2022–2023) — полностью заменены первые два гидроагрегата и вспомогательные системы;

фаза III (2024–2025) — завершена установка третьего агрегата, идет реконструкция четвертого.

«Уже 30 ноября планируется запуск нового гидроагрегата, завершающего цикл обновления», — отмечает Мирлан Зияйдинов.

Читайте по теме На Токтогульской ГЭС отремонтирован и установлен ротор последнего гидроагрегата

На Токтогульской ГЭС отремонтирован и установлен ротор последнего гидроагрегата

Финансирование в $287 миллионов состоит из примерно 66 процентов долговых обязательств (кредиты АБР и ЕФСР). Это означает, что новая мощность, внедрение цифровых систем и продление срока службы ГЭС — это прямая инвестиция в будущий внешний долг Кыргызстана.

Мощность +240 мегаватт: как получить еще одну Шамалды-Сайскую ГЭС

Читайте по теме Более 31 миллиарда сомов вложит Кыргызстан в модернизацию энергетики

До реконструкции общая мощность Токтогулки составляла 1 тысячу 200 мегаватт, после — 1 тысячу 440 мегаватт. Прирост — 240 мегаватт.

«Это как добавить еще одну Шамалды-Сайскую ГЭС», — поясняет замдиректора по реконструкции.

На вопрос журналистов, будут ли выключать свет зимой, если мощность увеличилась, он отвечает сухо: «Наша задача — вырабатывать электричество из воды. А как распределят — это уже решаем не мы».

160 человек: 33 года на посту у «живого» пульта

Фото 24.kg. Зал управления Токтогульским каскадом ГЭС

На станции работает около 160 человек, в основном местные жители. Люди живут рядом, знают каждую трубу, каждый агрегат, каждый метр водохранилища.

Фото 24.kg. Минабар Кадырова

Особое внимание — Минабар Кадыровой, начальнику смены каскада Токтогульской ГЭС, работающей здесь уже 33 года.

«Отсюда мы видим работу всех генераторов и основного электрооборудования. Наша задача — следить за стабильностью системы и распределять нагрузку между станциями, чтобы сеть работала без сбоев», — говорит она, указывая на экраны с графиками и цифрами.

Фото 24.kg. Зал управления Токтогульским каскадом ГЭС

За ее пультом весь Токтогульский каскад ГЭС:

«Камбар-Ата-2»;

«Курпсай»;

«Уч-Курган»;

«Токтогул»;

«Таш-Кумыр»;

«Шамалды-Сай».

«Иногда ночь, тишина, а у нас все живое — вода идет, агрегаты шумят, диспетчеры на связи. Все под контролем», — улыбается Минабар.

Ее слова — это не просто профессионализм. Это ответственность, переданная из поколения в поколение. Минабар Кадырова — живая связь между советским аналоговым прошлым и независимым цифровым будущим.

Фото 24.kg. Зал управления Токтогульским каскадом ГЭС

В коридоре между старой мозаикой и новым пультом управления словно невидимая грань эпох. Одна — о человеке, который вручную «держал ток». Другая — о человеке, который делает это курсором мыши.

Но и тогда, и сейчас одна миссия: чтобы в домах Кыргызстана был свет.

Выживать и адаптироваться

Токтогулка — это не просто ГЭС. Это метафора Кыргызстана: он тоже умеет выживать, ремонтироваться, адаптироваться. Он может работать 50 лет на старом оборудовании, потому что люди не сдаются. Но сегодня этого недостаточно. Нужны не только новые агрегаты, требуются новые подходы, прозрачность, ответственность и стратегия. Иначе даже $287 миллионов не спасут нас от очередных зимних отключений.