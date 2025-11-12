12:08
Общество

В Токтогульском и Таш-Кумырском водохранилищах произведено зарыбление

В соответствии с двухсторонним договором, заключенным между Департаментом рыбопромышленного комплекса и рыбохозяйствующими субъектами «О предоставлении в пользование участка акватории водохранилища для рыбохозяйственного освоения и выращивания форели в садковых сооружениях», ОсОО «Таза-Балык», «Абер», крестьянско-фермерское хозяйство «Равшан Эко» и индивидуальный предприниматель А. Байзаков, расположенные на Токтогульском и Таш-Кумырском водохранилищах, в период с 6 по 7 ноября 2025 года провели мероприятия по зарыблению. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным,  в Токтогульское водохранилище выпущено 10 тысяч штук молоди, в Таш-Кумырское водохранилище выпущено 11 тысяч 250 штук молоди карпа–сазана со средним весом 40 граммов.

Молодь рыб была получена методом искусственного оплодотворения в инкубационном цехе «Узгенское рыбное хозяйство» филиал Государственного предприятия «Кыргыз балык чарбасы», расположенного в Узгенском районе Ошской области, и выращена в прудах данного хозяйства.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350574/
просмотров: 528
