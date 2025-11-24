Казахстан и Узбекистан зимой будут поставлять электроэнергию в Кыргызстан

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о параметрах водноэнергетического сотрудничества и взаимной поддержке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики КР.

По ее данным, в Алматы под председательством главы профильного госоргана РК Ерлана Аккенженова состоялось заседание руководителей водноэнергетических ведомств трех стран.

Стороны договорились о параметрах дальнейшего водноэнергетического сотрудничества. Учитывая сложную ситуацию на Токтогульском водохранилище, принято решение поддерживать друг друга взаимными поставками электроэнергии и координировать совместные усилия для успешного прохождения отопительного сезона и подготовки к предстоящему вегетационному периоду.

Казахстан и Узбекистан подтвердили готовность поставлять электроэнергию в Кыргызстан в осенне-зимний период. Это позволит кыргызской стороне снизить объем выработки электричества зимой и накапливать воду в Токтогулке. Накопленный объем направят в РК и РУз в период вегетации для обеспечения стабильного полива в южных областях.

Кроме того, достигнута договоренность о принятии совместных мер по снижению потребления и энергосбережению в регионе.

По итогам заседания подписан трехсторонний протокол, юридически закрепляющий объемы зимних поставок электроэнергии и накопление воды для вегетационного периода 2026 года.