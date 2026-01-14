Кабмин озвучил объем воды в Токтогульском водохранилище на сегодня

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев провел совещание с участием руководителей соответствующих госорганов, полномочных представителей президента в областях и глав районных госадминистраций. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, рассмотрены вопросы прохождения осенне-зимнего периода 2025-2026 годов отраслями экономики страны и населением, заслушан доклад Министерства энергетики.

«Согласно представленной информации, объем потребления электроэнергии продолжает расти. Так, в прошлом году по республике объем потребления электроэнергии составил 19,3 миллиарда киловатт-часов, что на 900 миллионов больше по сравнению с 2024-м. Из общего объема потребленной электроэнергии 15,4 миллиарда киловатт произведено внутри страны, оставшиеся 3,9 миллиарда импортированы. В этом году в Кыргызстане наблюдается снижение притока воды.

В частности, объем воды в Токтогульском водохранилище на сегодня составляет 9,102 миллиарда кубометров, что на 1,631 миллиарда меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года», — говорится в сообщении.

В связи с этим специалисты предупреждают, что дефицит воды может привести к снижению объемов выработки электроэнергии. В этой связи подчеркнута необходимость строгого соблюдения установленных лимитов потребления электроэнергии. Однако, как показывает анализ, на практике это не всегда соблюдается.

Что касается угля, для успешного прохождения отопительного сезона отраслями экономики и населением по республике необходимо заготовить 3 миллиона 174,792 тысячи тонн угля, при этом его запасы имеются в достаточном объеме. На теплоэлектроцентралях Бишкека и Оша также сформированы достаточные запасы угля и мазута.

По итогам совещания Бакыт Торобаев поручил руководителям всех учреждений в период отопительного сезона работать в усиленном режиме. Особо подчеркнув необходимость полного и бесперебойного обеспечения населения и социально значимых объектов топливом, а также стабильного электро- и теплоснабжения, он также поручил быть готовыми к возможным изменениям погодных условий в ближайшее время.