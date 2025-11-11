09:33
Из Токтогулки достали более тысячи незаконно установленных рыболовных сетей

В ходе проведенного рейда из Токтогульского водохранилища достали 1 тысячу 300 метров незаконно установленных синтетических рыболовных сетей. Об этом сообщили в Службе экологического и технического надзора Минприроды.

Отмечается, что инспектора освободили из этих сетей выпустили ее обратно в воду. Сети будут уничтожены.

На берегу водохранилища обнаружили три лодки, в которых тоже были рыболовные снасти и ящики для рыбы. Владельцы двух лодок установлены. Их оштрафовали на 11 тысяч сомов согласно статье 267 Кодекса о правонарушениях (Использование при рыболовстве синтетических рыболовных сетей, электроловильных систем).

Рейды будут продолжены, отметили в ведомстве.
