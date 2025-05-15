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Экономика

Объем воды в Токтогульском водохранилище достиг 9,5 миллиарда кубометров

На сегодня объем воды в Токтогульском водохранилище достиг отметки 9,529 миллиарда кубометров. Текущий объем воды заметно превышает показатели как годичной, так и месячной давности. Об этом сообщает ОАО «Электрические станции».

Год назад, на аналогичную дату, в водохранилище было 8,245 миллиарда кубометров воды. Месяц назад этот показатель составлял 8,569 миллиарда кубометров.

Если рассматривать динамику притока и расхода воды за прошедшие периоды, то месяц назад среднесуточный приток был на уровне 385 кубометров в секунду при расходе 179 кубометров в секунду.

Год назад эти показатели были следующими: среднесуточный приток — 1 тысяча 143 кубометра в секунду, а среднесуточный расход — 127 кубометров в секунду.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329208/
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