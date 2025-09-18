18:42
Общество

Воды в Токтогулке мало — министр энергетики прогнозирует самую сложную зиму

Зима 2025-2026 годов будет самой сложной, заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев в интервью информационному агентству «Кабар».

Он отметил, что это связано с малым количеством воды в Токтогульской ГЭС.

«По сравнению с прошлым годом воды меньше на 1 миллиард 600 миллионов кубометров. В 2024-м было 12 миллиардов 400 миллионов кубометров, мы говорили, что этого очень мало, и сильно переживали. А в этом году еще меньше. Это значит, что электроэнергии будет меньше на 1 миллиард 600 киловатт», — сказал чиновник.

Он заметил, что каждый потребитель должен соблюдать правила и экономить электроэнергию.

Таалайбек Ибраев добавил, что из энергетического кризиса планируется выйти к 2028 году.

