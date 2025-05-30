Данные об объеме воды в Токтогульском водохранилище теперь засекречены

Данные об объеме воды в Токтогульском водохранилище засекретили. Теперь их не публикуют.

Напомним, ранее на сайте ОАО «Электрические станции» указывалась ежедневная сводка о состоянии Токтогулки, притоке и расходе воды.

Как пояснили в компании, теперь эти цифры относятся к категории «для служебного пользования». Статистические отчеты о состоянии Токтогульского водохранилища с 15 мая 2025 года классифицируются как относящиеся к стратегически важным объектам. Получить данные по объему воды можно по официальному запросу в уполномоченные госорганы, включая ГКНБ.

Последний раз ОАО «Электрические станции» обновило информацию об объеме воды в Токтогульском водохранилище две недели назад — тогда он достиг отметки 9,529 миллиарда кубометров.