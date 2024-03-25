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Экономика

Кыргызстан планирует импортировать 3,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии

На этот год с учетом структуры и роста потребления Кыргызстан планирует импортировать 3,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев на XIII форуме «Атомэкспо».

По его словам, в прошлом году республика закупила 3,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии из Туркменистана, России и Казахстана.

«Но это накладывает нагрузку на транспортирующие сети соседних Казахстана и Узбекистана. В зимний период накладки идут, режим не совсем отрегулирован», — сказал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289757/
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