На этот год с учетом структуры и роста потребления Кыргызстан планирует импортировать 3,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев на XIII форуме «Атомэкспо».

По его словам, в прошлом году республика закупила 3,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии из Туркменистана, России и Казахстана.

«Но это накладывает нагрузку на транспортирующие сети соседних Казахстана и Узбекистана. В зимний период накладки идут, режим не совсем отрегулирован», — сказал чиновник.