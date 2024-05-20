«С моей точки зрения, это заранее запланированная акция», — заявил сегодня на пресс-конференции ректор Международного университета Кыргызстана Асылбек Айдаралиев, комментируя нападение на общежитие для иностранных студентов.

Он остановился на развитии событий.

«13 мая случилась драка, и на этом бы все забыли. Но 17 мая внезапно собирается народ, по какому поводу, непонятно. К 1.00 к нашему общежитию подъезжают на машинах, подвозят людей, говорят, даже водку раздавали. У нас там закрытая территория, не хостел, а большое общежитие на 600 человек. Студенты живут по одному-двое, туалеты, душ — все условия. Наводка такая была, я думаю», — сказал Асылбек Айдаралиев.

По его словам, нанесен ущерб.

«Выбили стекла, через черный ход ворвались, начали бегать по этажам, выбивать двери, стекла, отнимать деньги, айфоны. Больше всего было жалко нашу преподавательницу — у нее отобрали золотые сережки, подаренные на свадьбу», — отметил ректор МУК.

Поразительно другое — стояли милиционеры и ни шагу не сделали. Правда, их было не так много. Потом, как я понял, они пытались вмешиваться, но их тоже побили. Где-то через два часа приехал полк милиции, но к тому времени все уже убежали. Асылбек Айдаралиев

Он подчеркнул, что неоднократно бывал в Пакистане, к кыргызстанцам там относятся очень хорошо.

«Именно от нас такого отношения я никогда не ожидал. Плохо то, что эта информация разнеслась по очень многим странам. Мало того, начали распространять фейковые сведения, в зарубежной прессе появилась фотография пакистанца с отрубленной рукой», — посетовал Асылбек Айдаралиев.

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Он добавил, что правительство приняло решение возместить ущерб пострадавшим, создается группа для изучения случившегося.

«Сейчас наши студенты в стрессе, перепуганы, учиться не могут. Мы всех перевели на дистанционное обучение, многие с младших курсов уезжают. Учиться осталось 20-25 дней, дальше экзамены. Мы надеемся, что они вернутся. Студенты старших крусов остались. Два человека с черепно-мозговыми травмами лечатся в нашей университетской клинике. В целом удар очень сильный по нам. Будет ли набор в этом году — очень серьезный вопрос. Видимо, придется посылать делегацию в Пакистан, убеждать там. Нельзя так относиться к нашим гостям, и между собой нельзя такие вещи делать», — резюмировал ректор МУК.

Напомним, стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадал 41 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. На время следствия их отпустили под домашний арест.