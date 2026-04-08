Студенты становятся драйвером благотворительности в Кыргызстане

Объем благотворительных пожертвований в нашей стране заметно увеличился за последние годы. По данным Духовного управления мусульман Кыргызстана, сумма фитр-садака выросла с 50 миллионов 648 тысяч в 2023 году до 75 миллионов 138 тысяч сомов в 2025-м.

При этом помощь нуждающимся все чаще выходит за рамки Рамазана и становится регулярной. Одну из ключевых ролей в этом процессе начинает играть молодежь – в частности, студенческие инициативы.

Как отмечают в ДУМК, рост пожертвований связан не только с религиозными традициями, но и с повышением социальной ответственности. Люди все чаще помогают нуждающимся на постоянной основе, не дожидаясь религиозных дат и праздник.

Собранные средства направляются малообеспеченным и многодетным семьям, сиротам, пожилым и людям с инвалидностью.

Студенты как новая сила

Одним из примеров стала инициатива «Мусульманское молодежное сообщество», созданная в 2023 году выпускницей Американского университета в Центральной Азии Амандой Кадырбековой.

Идея появилась после ее участия в программе обмена в США.

«В каждом университете там была Ассоциация мусульманских студентов. Люди, которых я там встретила, полностью изменили мое представление об исламе и важности окружения. Вернувшись, я поняла, что в этом есть огромная потребность», – рассказывает Аманда.

Фото Айназика Калбаевой. Мусульманское молодежное сообщество

На первую встречу пришли 14 студентов. Сегодня сообщество насчитывает более 500 участников, а основная команда из 14 волонтеров младше 25 лет координирует благотворительную деятельность. Постепенно инициатива вышла за рамки одного вуза – к ней присоединились студенты других университетов.

«Нам начали писать студенты из разных университетов. Мы увидели большой запрос и подумали, почему бы не открыться для всей молодежи Бишкека и Кыргызстана в целом», – отмечает Аманда Кадырбекова.

По ее словам, работа строится на трех принципах: искренность, устойчивость и прозрачность.

«Мы ведем отчет за каждую копейку. Это деньги людей, и мы обязаны подходить к этому ответственно», – подчеркивает выпускница АУЦА.

Организация работает круглый год, хотя в отдельные периоды активность возрастает. В обычные периоды удается собрать около 50 тысяч сомов за несколько дней, в периоды высокой активности – вдвое больше. Например, за первые недели этого года помощь составила более 180 тысяч сомов.

Сегодня сообщество оказывает регулярную поддержку более чем 25 семьям. Среди них – 10 крайне нуждающихся семей в Сокулуке и 15 матерей-одиночек в Бишкеке. Помощь включает оплату аренды, покупку продуктов, медикаментов, оплату лечения и экстренные финансовые сборы.

Помощь, которая меняет жизнь

Среди получателей помощи – 31-летняя Салкын (имя изменено), мать четверых детей. После развода осталась одна без стабильного дохода и рисковала остаться без жилья. Днем она не может оставить детей, поэтому подрабатывает ночью.

«Если бы не они, я могла бы оказаться на улице. Когда меня уже выселяли, я обратилась за помощью – и вопрос сразу начали решать», – рассказала женщина.

Волонтеры помогли с переездом, ремонтом и обеспечивают семью продуктами. Сейчас Салкын с детьми живет в арендованной квартире.

Другой пример – Ширин (имя изменено), которая одна воспитывает двоих сыновей и нуждается в постоянной медицинской помощи. Она обратилась за поддержкой для оплаты обучения старшего ребенка.

По словам женщины, помощь студентов стала для семьи важной поддержкой.

«Сейчас очень мало неравнодушных людей. Они не только помогают, но и постоянно интересуются, как у нас дела», – сказала она.

По словам Ширин, волонтеры произвели сильное впечатление – она даже не сразу поняла, что это студенты.

Волонтеры подчеркивают, что уделяют особое внимание конфиденциальности и не раскрывают личные данные подопечных.

Фото Айназика Калбаевой. Мусульманское молодежное сообщество

Тренд на системную помощь

Хотя пик благотворительной активности по-прежнему приходится на религиозные праздники, в Кыргызстане формируется новая модель – регулярная и адресная помощь.

И все чаще ее обеспечивают не крупные фонды, а обычные студенты, для которых поддержка других становится частью повседневной жизни.