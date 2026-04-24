На 2026 год квота для иностранных работников в КР составляет 52 тысячи. Об этом заявлено сегодня на заседании депутатской группы «Ишеним».

Как отметили представители Минтруда, квота разрабатывается на основе анализа отраслей экономики.

«Разрешение выдается через МИД КР по принципу единого окна. Есть спрос на строительство домов, дорог, в сфере легкой промышленности, услуг, торговли. Как правило, граждане Пакистана, Индии, Бангладеш работают в швейной отрасли», — добавили они.

Депутат Рахат Жунушбаева отметила, что сегодня на рынке труда КР сложился дисбаланс.

«Мы привлекаем иностранную силу в страну, при этом отправляем наших граждан на заработки в другие страны и выдаем пособия по безработице. Было бы хорошо, если бы государство разрабатывало программы, направленные на то, чтобы наши граждане работали на родине. В период сезона на Иссык-Куле требуется много работников, государство должно готовить больше квалифицированных работников в сфере туризма», — отметила она.

Замглавы Минтруда Мирлан Байгончоков отметил, что на внутреннем рынке страны есть рабочие места.

«Например, в том же «Тазалыке» имеется много вакантных мест, но наши граждане не хотят там работать. Поэтому наши уезжают в другие страны, где больше платят. А иностранцы готовы работать даже за невысокую плату. Чтобы покрывать потребность, привлекаются иностранные работники», — добавил он.