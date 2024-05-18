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Общество

МИД КР: В зарубежных СМИ распространяют ложные сведения о ситуации в Бишкеке

«Деструктивными силами в зарубежных средствах массовой информации, социальных сетях, особенно на территории Пакистана, преднамеренно распространяются абсолютно ложные, не соответствующие действительности сведения о ситуации в Кыргызской Республике», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел КР.

Во внешнеполитическом ведомстве еще раз заявили, что на сегодня обстановка в Бишкеке абсолютно спокойная и полностью контролируемая. Приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности.

«Министерство просит представителей средств массовой информации, блогерского сообщества, своих зарубежных коллег руководствоваться только официальной и проверенной информацией компетентных органов Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Стихийный протест против иностранцев, который начался вчера вечером в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись. По данным Минздрава, во время протестов пострадали 29 человек.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, милиция задержала четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294359/
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