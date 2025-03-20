МИД рекомендует кыргызстанцам в Турции избегать мест массового скопления

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Кыргызстана, находящимся в Турции, проявлять максимальную осторожность и избегать мест массового скопления в связи с протестными событиями.

Ведомство призвало строго следовать инструкциям местных властей и не участвовать в массовых мероприятиях.

В случае чрезвычайных ситуаций кыргызстанцы могут обратиться в:

посольство КР в Турции: +903124913506, +903124913507;

Генконсульство КР в Стамбуле: +902122356767, +905351077212;

Генконсульство КР в Анталье: +905465570471;

консульский департамент МИД: +996312660811, +996999312002.

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