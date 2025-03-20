22:51
USD 85.91
EUR 93.34
RUB 1.03
Общество

МИД рекомендует кыргызстанцам в Турции избегать мест массового скопления

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Кыргызстана, находящимся в Турции, проявлять максимальную осторожность и избегать мест массового скопления в связи с протестными событиями.

Ведомство призвало строго следовать инструкциям местных властей и не участвовать в массовых мероприятиях.

В случае чрезвычайных ситуаций кыргызстанцы могут обратиться в:

  • посольство КР в Турции: +903124913506, +903124913507;
  • Генконсульство КР в Стамбуле: +902122356767, +905351077212;
  • Генконсульство КР в Анталье: +905465570471;
  • консульский департамент МИД: +996312660811, +996999312002.
Читайте по теме
В Турции проходят массовые протесты в связи с задержанием мэра Стамбула

В Турции продолжаются протесты после задержания мэра Стамбула. Экрем Имамоглу считается главным соперником Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах 2027 года и должен был на днях объявить о выдвижении своей кандидатуры. Вместе с мэром Стамбула задержано более ста человек. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323532/
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы, работающие в Турции, смогут получить пенсию в будущем
В Турции проходят массовые протесты в связи с задержанием мэра Стамбула
Мэра Стамбула задержали по подозрению в коррупции
МИД Турции приветствует решение приграничного вопроса между КР и РТ
ЖК принял соглашение с Турцией об управлении кыргызско-турецкой больницей
Гробницу возрастом 2 тысячи 200 лет раскопали археологи Турции
Трамп против протестов в вузах: грозит лишением госфинансирования и арестами
От патологоанатома до генетика. Жанара Анарбаева из Оша о работе в Турции
Рабочая партия Курдистана объявила о прекращении огня с Турцией
Принять участие в создании промышленной зоны в Чуйской области предложено Турции
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Бизнес
RG&nbsp;Brands приглашает принять участие в&nbsp;крупнейшей благотворительной акции RG Brands приглашает принять участие в крупнейшей благотворительной акции
Амбассадор &laquo;Бакай Банка&raquo; Эдуард Кубатов совершит восхождение на&nbsp;Аннапурну и&nbsp;К2 Амбассадор «Бакай Банка» Эдуард Кубатов совершит восхождение на Аннапурну и К2
&laquo;Бакай Банк&raquo; отремонтировал дом для детей в&nbsp;ДРЦ &laquo;Умут-Надежда&raquo; «Бакай Банк» отремонтировал дом для детей в ДРЦ «Умут-Надежда»
Проверяйте и&nbsp;оплачивайте налоговую задолженность через MegaPay Проверяйте и оплачивайте налоговую задолженность через MegaPay
20 марта, четверг
22:42
В Бишкеке проходит рейд против самовольно развешенной рекламы В Бишкеке проходит рейд против самовольно развешенной р...
22:26
В Бишкеке пропал 11-летний Эмирхан. Ребенок с аутизмом, он плохо говорит
22:23
В России предлагают запретить продажу чипсов детям
22:16
Новые правила приема в школы России: что важно знать мигрантам
22:01
Садыр Жапаров совершил намаз и провел ооз ачар в центральной мечети Оша