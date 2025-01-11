Массовые протесты в Монголии: власти обвиняют в неспособности бороться со смогом

В столице Монголии Улан-Баторе сегодня днем, 11 января, начались массовые протесты. К вечеру число демонстрантов превысило тысячу. Участники шествия обвиняют правительство в неспособности бороться со смогом, безработицей и другими проблемами и требуют его отставки.

«Группа протестующих марширует возле Государственного дворца перед статуей Чингисхана. Время от времени они пытаются взять дворец штурмом, а силы госбезопасности неоднократно отражают эти атаки и продолжают обеспечивать защиту», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на монгольский новостной сайт News.mn.

Инициатором и организатором акции протеста в Монголии является партия «Альянс свободы». По мнению ее представителей, правительство «не может решить такие проблемы, как смог, пробки, бедность, коррупция, налоги и безработица», в связи с чем, считают они, ему следует уйти в отставку.

При этом организаторы протеста заявили, что не собираются проводить какие-либо консультации, встречи и переговоры с действующим правительством и не планируют «принимать какие-либо объяснения».

«В то время как организаторы требуют, чтобы правительство ушло в отставку, толпа заявляет, что оно должно сделать больше для сокращения загрязнения воздуха и снижения налогов, чтобы облегчить бремя трудящихся», — передает News.mn.

Правоохранители призвали протестующих соблюдать законодательство и правила проведения демонстраций, сообщает сайт. Отмечается, что полиция работает в усилении.

«Молодежи, принявшей участие в демонстрации, напоминают: «Не провоцируйте других. Вы должны участвовать в демонстрации мирно», — говорится в сообщении.

При этом, по данным News.mn, сейчас среди демонстрантов есть люди в состоянии алкогольного опьянения.