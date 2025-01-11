23:35
USD 87.25
EUR 89.39
RUB 0.86
Власть

Массовые протесты в Монголии: власти обвиняют в неспособности бороться со смогом

Фото ТАСС . Протесты в столице Монголии

В столице Монголии Улан-Баторе сегодня днем, 11 января, начались массовые протесты. К вечеру число демонстрантов превысило тысячу. Участники шествия обвиняют правительство в неспособности бороться со смогом, безработицей и другими проблемами и требуют его отставки.

«Группа протестующих марширует возле Государственного дворца перед статуей Чингисхана. Время от времени они пытаются взять дворец штурмом, а силы госбезопасности неоднократно отражают эти атаки и продолжают обеспечивать защиту», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на монгольский новостной сайт News.mn.


Инициатором и организатором акции протеста в Монголии является партия «Альянс свободы». По мнению ее представителей, правительство «не может решить такие проблемы, как смог, пробки, бедность, коррупция, налоги и безработица», в связи с чем, считают они, ему следует уйти в отставку.

При этом организаторы протеста заявили, что не собираются проводить какие-либо консультации, встречи и переговоры с действующим правительством и не планируют «принимать какие-либо объяснения».

«В то время как организаторы требуют, чтобы правительство ушло в отставку, толпа заявляет, что оно должно сделать больше для сокращения загрязнения воздуха и снижения налогов, чтобы облегчить бремя трудящихся», — передает News.mn.

Правоохранители призвали протестующих соблюдать законодательство и правила проведения демонстраций, сообщает сайт. Отмечается, что полиция работает в усилении.

«Молодежи, принявшей участие в демонстрации, напоминают: «Не провоцируйте других. Вы должны участвовать в демонстрации мирно», — говорится в сообщении.

При этом, по данным News.mn, сейчас среди демонстрантов есть люди в состоянии алкогольного опьянения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316514/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Сели, бомбы, протесты. Какие происшествия потрясли Кыргызстан в 2024 году
Этнические кыргызы в Монголии просят построить школу для изучения родного языка
Монголиянын президенти Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет
Президент Монголии посетит с государственным визитом Кыргызстан
Импичмент президенту Южной Кореи провалился из-за бойкота
В Иране студентка разделась и прошлась по кампусу в знак протеста
Протест против иностранцев. Администрация президента вносит поправки в УК КР
В Венесуэле после выборов вспыхнули беспорядки
Садыр Жапаров встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом
Разыскиваемый Интерполом Монголии наркодилер задержан в Бишкеке
Популярные новости
Указ о&nbsp;легализации автомобилей с&nbsp;иностранными номерами подписал президент Указ о легализации автомобилей с иностранными номерами подписал президент
Президент подписал указ о&nbsp;снижении налоговой нагрузки Президент подписал указ о снижении налоговой нагрузки
Илон Маск назвал премьера Канады &laquo;девочкой&raquo; Илон Маск назвал премьера Канады «девочкой»
​Во Франции скончался лидер французских правопопулистов Жан-Мари Ле&nbsp;Пен ​Во Франции скончался лидер французских правопопулистов Жан-Мари Ле Пен
Бизнес
Открыт легкий способ исполнить новогодние желания! Открыт легкий способ исполнить новогодние желания!
Участвуйте в&nbsp;акции от&nbsp;MegaPay и&nbsp;выиграйте незабываемое путешествие в&nbsp;Таиланд! Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
11 января, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео чит...
23:15
Массовые протесты в Монголии: власти обвиняют в неспособности бороться со смогом
21:32
Корпорация Tesla представила обновленную версию автомобиля Model Y
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 января: солнечно
20:04
Нурлан Эрматов стал первым замом полпреда президента в Джалал-Абадской области