Происшествия

Глава МВД Непала ушел в отставку на фоне протестов против блокировки соцсетей

Глава МВД Непала ушел в отставку на фоне протестов против блокировки соцсетей, сообщает издание Katmandu Post.

Katmandu Post
Фото Katmandu Post. Глава МВД Непала ушел в отставку на фоне протестов против блокировки соцсетей

Отмечается, что Рамеш Лекхак подал в отставку на заседании кабинета министров в резиденции премьер-министра в Катманду в понедельник вечером. Он ушел в отставку по моральным соображениям после того, как 17 человек погибли в Катманду и двое в Итахари, а более 400 получили ранения во время протестов.

Рамеш Лекхак был назначен министром внутренних дел 15 июля 2024 года.

Известно, что по меньшей мере 14 человек погибли и более 200 пострадали в Непале в ходе протестов против блокировки соцсетей.

В Катманду демонстранты попытались проникнуть в здание парламента, полиция применила огнестрельное оружие, слезоточивый газ и водометы, сообщает агентство Bloomberg.

Правительство объявило комендантский час в нескольких районах города, несмотря на продолжающееся протесты.

На прошлой неделе власти заблокировали более 20 соцсетей за отказ регистрироваться в Министерстве связи и технологий. Под блокировку, в частности, попали Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X и Reddit.

Среди соцсетей, выполнивших требования властей, оказались TikTok и Viber. Telegram и Global Diary подали заявки в установленный срок и ожидают их одобрения.
