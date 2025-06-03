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Власть

Премьер Монголии ушел в отставку после протестов из-за роскошной жизни сына

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ подал в отставку после того, как парламент выразил ему вотум недоверия. Причиной политического кризиса стал скандал вокруг роскошного образа жизни его сына, вызвавший широкий общественный резонанс. Об этом пишет AP.

AP
Фото AP. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ подал в отставку из-за сына

Протесты вспыхнули после публикаций в социальных сетях, где невеста сына главы правительства демонстрировала дорогие подарки — среди них были сумка Dior, техника Smeg и автомобиль Mercedes-Benz. Возмущение в обществе, особенно среди молодежи, вылилось в массовые акции протеста с требованиями о подотчетности и борьбе с коррупцией.

Протестующие задавались вопросом, как 23-летнему юноше удалось тратить столько денег, если его отец утверждал, что происходит из небогатой семьи скотоводов.

В ходе голосования в парламенте Оюун-Эрдэнэ получил поддержку лишь 44 из 126 депутатов при необходимом минимуме в 64 голоса.

AP
Фото AP. В течение двух недель протестующие почти ежедневно собирались перед Дворцом правительства в Улан-Баторе с требованием отставки Оюун-Эрдэнэ

Как пишут СМИ, возглавляя правительство с 2021 года, Оюун-Эрдэнэ считался реформатором. Он стремился привлечь западные инвестиции в горнодобывающую промышленность и снизить экономическую зависимость страны от Китая и России. Однако скандал подорвал его политические позиции.

До назначения нового премьер-министра Оюун-Эрдэнэ продолжит исполнять обязанности главы кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331455/
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