Трамп против протестов в вузах: грозит лишением госфинансирования и арестами

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральное финансирование будет прекращено для колледжей и школ, допускающих «незаконные протесты». Об этом пишет New York Post.

Лидер Соединенных Штатов подчеркнул, что подстрекатели будут заключены в тюрьму или депортированы в страны их происхождения, а американские студенты — либо навсегда отчислены, либо арестованы в зависимости от тяжести преступления. Он также добавил: «Никаких масок!»

Это заявление сделано на фоне недавних антиизраильских и пропалестинских протестов, прошедших в университетских кампусах США, включая Колумбийский университет, который ранее лишился более $50 миллионов государственных контрактов за недостаточные меры против подобных акций.