21:34
Происшествия

Беспорядки в Индонезии. Президент страны принял требования протестующих

Президент Индонезии Прабово Субианто отменил надбавки парламентариям, которые были причиной протестов в стране, пишут СМИ.

В воскресенье он собрал председателей партий для совместного заявления.

«В ответ на искренние запросы народа я получил информацию от председателей партий, что они приняли решительные меры в отношении членов парламента начиная с понедельника, 1 сентября 2025 года, против тех депутатов, которые могли сделать недостоверные заявления», — сказал Прабово Субианто, выступление которого транслировал президентский дворец.

Уже неделю в Джакарте проходят многотысячные акции. Демонстранты требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента.

Поводом к беспорядкам послужило решение правительства утвердить ежемесячное пособие на жилье в размере 50 миллионов рупий ($3 тысячи) для каждого депутата. По словам критиков, эта выплата не соответствовала трудностям, с которыми сталкивается большинство индонезийцев.

Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина. Тогда гнев демонстрантов переключился на правоохранительные органы.

В ночь на пятницу участники акций подожгли несколько станций метро, сломали терминалы платных дорог, исписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры. В субботу в городе частично не работал общественный транспорт. Власти приступили к восстановительным работам, для борьбы с беспорядками столицу патрулирует военная техника. В ночь на воскресенье толпа протестующих заняла пространство вокруг Главного управления полиции и парламента страны.
