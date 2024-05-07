Трагедия в Сузаке. Мэр Бишкека оказал помощь пострадавшим детям

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев оказал материальную помощь детям, пострадавшим от наезда в Сузакском районе. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
По ее данным, градоначальник вместе со спикером Жогорку Кенеша Нурланбеком Шакиевым, министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым навестил детей, находящихся в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи.
По словам медиков, состояние ребят улучшается. По необходимости будут проведены повторные анализы для полного восстановления их здоровья.
«Каждому пострадавшему ребенку выделены денежные средства в размере 50 тысяч сомов из резервного фонда мэра столицы для дальнейшего лечения и реабилитации детей», — заметили в муниципалитете.
Отметим, что в ГДКБ находится десять детей. Четверых госпитализировали в реанимацию, остальные — в отделении травматологии. Сегодня одного ребенка перевели из реанимации в отделение нейротравматологии. Ему стало лучше. Скоро сделают операцию ребенку с переломом голени.
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