Трагедия в Сузаке. Мэр Бишкека оказал помощь пострадавшим детям

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев оказал материальную помощь детям, пострадавшим от наезда в Сузакском районе. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, градоначальник вместе со спикером Жогорку Кенеша Нурланбеком Шакиевым, министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым навестил детей, находящихся в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи.

По словам медиков, состояние ребят улучшается. По необходимости будут проведены повторные анализы для полного восстановления их здоровья.

«Каждому пострадавшему ребенку выделены денежные средства в размере 50 тысяч сомов из резервного фонда мэра столицы для дальнейшего лечения и реабилитации детей», — заметили в муниципалитете.

Отметим, что в ГДКБ находится десять детей. Четверых госпитализировали в реанимацию, остальные — в отделении травматологии. Сегодня одного ребенка перевели из реанимации в отделение нейротравматологии. Ему стало лучше. Скоро сделают операцию ребенку с переломом голени.