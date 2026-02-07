В Манасе прошла встреча с пострадавшими от стройкомпании «Дастан Курулуш»

В Манасе прошла встреча с пострадавшими от деятельности стройкомпании «Дастан Курулуш».

Заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев встретился с гражданами, заявившими о причиненном ущербе, а также с представителями фирмы.

Во встрече приняли участие более 100 человек. Пострадавшие подняли вопросы завершения строительных объектов за счет арестованного имущества компании и возмещения материального ущерба. По словам Эркебека Аширходжаева, в рамках уголовного дела директор «Дастан Курулуш» взят под стражу, следственные мероприятия продолжаются.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в Джалал-Абадской области в отношении ОсОО «Дастан Курулуш» зарегистрировано 66 материалов. По 41 факту возбуждены уголовные дела, объединенные в одно производство и направленные в суд.

Общая сумма ущерба превышает 36 миллионов сомов.

В завершение встречи замминистра подчеркнул, что все обращения граждан будут рассмотрены в рамках закона, а права пострадавших защищены.