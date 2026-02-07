21:06
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

В Манасе прошла встреча с пострадавшими от стройкомпании «Дастан Курулуш»

В Манасе прошла встреча с пострадавшими от деятельности стройкомпании «Дастан Курулуш». 
Заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев встретился с гражданами, заявившими о причиненном ущербе, а также с представителями фирмы.

Во встрече приняли участие более 100 человек. Пострадавшие подняли вопросы завершения строительных объектов за счет арестованного имущества компании и возмещения материального ущерба. По словам Эркебека Аширходжаева, в рамках уголовного дела директор «Дастан Курулуш» взят под стражу, следственные мероприятия продолжаются.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в Джалал-Абадской области в отношении ОсОО «Дастан Курулуш» зарегистрировано 66 материалов. По 41 факту возбуждены уголовные дела, объединенные в одно производство и направленные в суд. 

Общая сумма ущерба превышает 36 миллионов сомов.

В завершение встречи замминистра подчеркнул, что все обращения граждан будут рассмотрены в рамках закона, а права пострадавших защищены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361046/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Министр Орунтаев сообщил о банкротстве стройкомпании «Эмаком»
В парламенте Минстрой заподозрили в сговоре со стройкомпаниями
В Бишкеке выявили стройплощадки без единого паспорта
Власти вводят внешнее управление на стройках «Доолот Курулуш»
Президент потребовал прозрачности: застройщиков обязали работать по правилам
Президент поручил проверить деятельность стройкомпании «Доолот Курулуш»
Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
Пожар в многоэтажке Бишкека. Двое жителей выпрыгнули из окон и получили переломы
В Бишкеке закрыли незаконно работавшую стройкомпанию
В Чуйской области стройкомпанию оштрафовали на 800 тысяч сомов
Популярные новости
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение
Министр Орунтаев сообщил о&nbsp;банкротстве стройкомпании &laquo;Эмаком&raquo; Министр Орунтаев сообщил о банкротстве стройкомпании «Эмаком»
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
7 февраля, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 февраля: днем местами снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 февраля: днем местами...
20:45
В Манасе прошла встреча с пострадавшими от стройкомпании «Дастан Курулуш»
20:35
Корейская криптобиржа по ошибке перевела клиентам биткоины на $44 миллиарда
20:22
В Уфе 15-летний подросток напал на общежитие медицинского университета
19:06
На переговорах с США Иран отказался прекращать обогащение урана