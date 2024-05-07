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Общество

Наезд на детей в Сузаке. Президент возложил ответственность на местные власти

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что руководство местных органов власти виновно в наезде грузовика на детей в Сузакском районе Джалал-Абадаской области. В ходе выступления во время рабочей поездки в Ош 6 мая глава государства отметил, что инцидент произошел из-за незнания своей работы руководителями районного уровня, пишет «Азаттык».

«Там находились 13 сотрудников милиции, начальник отдела внутренних дел района. Надо было следить за безопасностью. Если бы у них были хорошие кадры, они могли бы предотвратить произошедшее. Машины надо было опускать вниз, а не ставить над площадкой с детьми», — заявил президент.

  • Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter. Пострадали 34 человека.

  • Водителя задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 312 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств) УК КР.

  • После ЧП уволили начальника Сузакского районного ОВД, его заместителя, главу Октябрьского территориального отдела милиции.

  • Министерство образования и науки отменило «в целях безопасности» все массовые мероприятия с участием школьников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293392/
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