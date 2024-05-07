Наезд на детей в Сузаке. Президент возложил ответственность на местные власти

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что руководство местных органов власти виновно в наезде грузовика на детей в Сузакском районе Джалал-Абадаской области. В ходе выступления во время рабочей поездки в Ош 6 мая глава государства отметил, что инцидент произошел из-за незнания своей работы руководителями районного уровня, пишет «Азаттык».

«Там находились 13 сотрудников милиции, начальник отдела внутренних дел района. Надо было следить за безопасностью. Если бы у них были хорошие кадры, они могли бы предотвратить произошедшее. Машины надо было опускать вниз, а не ставить над площадкой с детьми», — заявил президент.