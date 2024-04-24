Территориальная реформа в Бишкеке. Когда вопросов больше, чем ответов

В Кыргызстане идет административно-территориальная реформа. Но проходит она если не под грифом «секретно», то в условиях очень скудного информирования населения. В мэрии Бишкека на вопросы о реформе отвечать не торопятся, хотя их у жителей, как присоединенных к столице населенных пунктов, так и живущих в границах «старого» города, предостаточно.

Горожанка ли я?

Недавно жительница села Аламедин поменяла паспорт, адреса на нем нет, так как он находится в чипе. В системе «Тундук» у нее указан старый сельский адрес. «И как узнать, горожанка я теперь или нет? Я надеялась, что у меня в паспорте будет указан город Бишкек, и было интересно, какую улицу укажут, потому что у многих улиц в присоединенных пунктах и Бишкеке одинаковые названия», — недоумевает она.

Женщина добавила, что вчера оплатила до конца года вывоз мусора. «Когда ходила в начале года в айыл окмоту, оплату взяли за три месяца, аргументируя, что перейдем к «Тазалыку». Вчера приехали, сказали платить им, тариф остался прежний — 41 сом, и мы внесли оплату до конца года», — сказала она.

В начале апреля читатель 24.kg пожаловался, что пенсионерам присоединенных к Бишкеку сел не дают льготные проездные карты «Тулпар».

«Орокский айыл окмоту присоединили к городу, о чем неоднократно писали в СМИ. Но вот не уточнили, присоединили с жителями этих территорий или без? У нас ходит городской транспорт, но мы, в отличие от «столичных» пенсионеров, должны платить по 20 сомов за проезд. Может, вспомнят о нас когда-нибудь?» — написал он.

Крохи информации

Муниципалитет о ходе АТР практически не сообщает, на запрос редакции в прошлый раз готовили ответ два месяца. Иногда «балуют» пресс-релизами, которые не содержат ничего существенного.

Например, в конце прошлой недели в мэрии рассказали, что аким Ленинского района Жыргалбек Шакиев встретился с жителями муниципального территориального управления «Орок» (жителями сел Джал, Сарбан, Кашка-Баш, Орок и Селекционного) в рамках административно-территориальной реформы. На встрече обсудили вопросы земельной амнистии, транспортные, социальные проблемы, подключение к канализации и газификацию населенных пунктов.

«Аким района выслушал вопросы жителей и отметил, что каждый вторник с 14.00 до 16.00 в МТУ «Новопавловка», а также каждый четверг в Ленинском акимиате проводят личный прием граждан» — вот и все данные.

Не больше информации и у депутатов БГК. Правда, они могут задать вопросы сотрудникам муниципалитета на заседаниях постоянных комиссий.

Недавно депутат из села Пригородного Анара Саткина поинтересовалась у главы Бишкекводоканала, будет ли управление брать на баланс их сети. Директор предприятия Чынгыз Жумалиев ответил, что пока рано говорить что-то конкретное, так как в некоторых присоединенных к столице районах муниципальные водоканалы не знают, где расположены сети.

Спрашивали депутаты горкенеша и главу «Тазалыка», вывозит ли предприятие мусор из новых районов. По словам директора МП Рамиза Алиева, закончены акты сверки, отходы вывозят те же предприятия, что и раньше.

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Иногда крохи информации всплывают в Жогорку Кенеше. Недавно, например, стало известно, что маршрутки, которые ездят в центре города, отправят в новые районы Бишкека.

В апреле депутаты сообщили, что присоединенные айыл окмоту преобразованы в местные территориальные управы города. Иными словами, если ранее был Новопавловский айыл окмоту, то теперь Новопавловское МТУ.

Жители «старого» города интересуются, будет ли уделять внимание мэрия этому «району». «Мы уже привыкли, что ресурсы вкладывают либо в центральные улицы, по которым возят иностранные делегации, либо в жилмассивы, где активно строят новые дороги, детские сады, школы. Сейчас, наверное, все силы кинут на то, чтобы из сел сделать город», — поделился мнением читатель.

Добавим, что мэр Бишкека уже утвердил бюджет столицы на 2024 год в размере 32 миллиардов 590,5 миллиона сомов.

Из них бюджет присоединяемых в рамках АТР айыльных аймаков — 868,1 миллиона сомов. Трансферты из республиканского бюджета — 6 миллиардов 973 миллиона.

С ног на голову

Депутат БГК Таалайбек Усубалиев считает, что город выигрывает от административно-территориальной реформы и ее надо было проводить. В частности, те же села Нижняя Ала-Арча, Аламедин фактически были анклавами в черте столицы. Их присоединение логично и обосновано.

Но начинать надо было снизу, а не как у нас. По-хорошему в этом году решить все организационные и хозяйственные вопросы, а потом объединять. Таалайбек Усубалиев

«Сейчас много вопросов — о тех же пастбищах присоединенных населенных пунктов. Кроме того, как-то надо интегрировать айыльные аймаки в город. Мы тоже пока не знаем ответы, хотя в прошлый раз заслушали информацию мэрии. Но зачастую все ограничено тем, что «сейчас решаем вопрос», — рассказал он.

Таалайбек Усубалиев отметил, что у него большой вопрос вызывает то, что указом президента от 29 декабря 2023-го № 370 и постановлением кабинета министров от 7 февраля 2024 года № 52 во время АТР полномочия об утверждении бюджетов до завершения пилотного периода делегированы мэрам городов. Он даже обращался по этому вопросу в Конституционный суд.

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«Мне отказали по формальным причинам, но я намерен еще подать жалобу. Это подрывает основу конституционного строя, потому как в статье 113 Основного закона написано, что местные кенеши утверждают бюджет города и контролируют исполнение. Но каким-то образом, не знаю, на чем они основывались, это передали исполнительной власти», — сказал депутат БГК.

Он подчеркнул — пока не изучал подробно, на что именно будут тратить средства власти столицы. Однако перед последними стоит серьезная задача: надо и присоединенные районы развивать, но и о проблемах «старого» города не забывать.

Столица, скажем так, и раньше «еле дышала» с этим бюджетом, потому что он социальный. А на развитие Бишкека всегда оставалось немного. Таалайбек Усубалиев

Возможно, присоединение к городу даст толчок бывшим селам активнее развиваться и зарабатывать в свою казну. Но это может не иметь большого эффекта, если и далее столице будут оставлять чуть более 10 процентов от собранных в Бишкеке налогов и других платежей.