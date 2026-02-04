В Кыргызстане проанализируют ход административно-территориальной реформы

В Кыргызстане идет процесс анализа административно-территориальной реформы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления КР Эсенбек Тогонбаев.

По его словам, главной целью реформы было повышение качества жизни населения и предоставляемых услуг на местах, а также оптимизация управления, консолидация ресурсов, бюджета, кадрового потенциала.

«При большом количестве муниципалитетов идет распыление бюджета, ресурсов и кадрового потенциала. При укрупнении айыл окмоту начинают работать над более крупными проектами, повышается инвестиционная привлекательность для инвесторов, идет равномерное развитие регионов. Мы старались многие дотационные населенные пункты присоединить к самодостаточным», — сказал Эсенбек Тогонбаев.

Читайте по теме Территориальная реформа в КР: почему укрупнение сел не решило старых проблем

Он добавил, что в ходе анализа идет также сравнение с опытом других стран. «В Латвии, к примеру, до реформы было более 500 мелких муниципалитетов, а после осталось 43 крупных. Это дало положительный эффект, начали реализовываться более масштабные проекты. Но даже в развитых странах некоторые муниципалитеты остаются дотационными. Мы идем по своему пути с учетом своей культуры и менталитета», — подчеркнул Эсенбек Тогонбаев.

По итогам АТР в Кыргызстане вместо 452 айыльных аймаков создано 230. «Раньше было 1 тысяча 850 сел, но после того как Гульче придан статус города и к нему присоединили 12 сел, осталось 1 тысяча 838 сел», — добавил чиновник.