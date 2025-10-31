О плюсах работы старостой села рассказали в госагентстве

После административно-территориальной реформы (АТР) в Кыргызстане актуально поднимается вопрос работы айыл башчысы (старосты села). Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Госагентства по делам госслужбы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев.

По его словам, на 1 тысячу 850 сел приходится 1 тысяча 100 старост.

«Есть очень маленькие села, поэтому они находятся под управлением одного человека. Старосты работают на договорной основе. Некоторые недопонимают этот момент и требуют вернуть айыл башчысы в структуру айыл окмоту, в штатные единицы. Наоборот, договорная основа дает больше возможностей для качественной работы», — сказал Кудайберген Базарбаев.

Он отметил, что около 600 айыл башчысы — люди старше 65 лет.

Читайте по теме Более 4 тысяч служащих сократили в ходе административно-территориальной реформы

«То есть опытные, знающие. Если их включить в штат, то они должны будут уйти с работы по возрасту или по квалификационным требованиям — нужны люди с высшим образованием. А у нас сегодня более 300 айыл башчысы со средним образованием, то есть и они будут вынуждены уйти. Кроме того, до АТР айыл башчысы получали по 7 тысяч сомов, а сегодня им поставлена зарплата 28,9 тысячи сомов. Плюс они имеют все льготы, как муниципальные служащие. Например, получают отпускные, больничные плюс две зарплаты к отпуску и 13-ю. Из-за отсутствия этой информации люди поднимают этот вопрос», — добавил Кудайберген Базарбаев.

По его словам, по качеству работы местных органов власти осязаемых проблем нет.

«Есть отдельные вопросы, но они по ходу решаются. На сегодня создано 442 муниципальных предприятия, в ведении которых имеется 5 тысяч 145 единиц техники, задействованной в уборке мусора, ремонте дорог внутри села и так далее. Не только мужчины, но и женщины более активно вовлекаются в эту работу», — резюмировал глава госагентства.