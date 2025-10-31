13:58
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Территориальная реформа

О плюсах работы старостой села рассказали в госагентстве

После административно-территориальной реформы (АТР) в Кыргызстане актуально поднимается вопрос работы айыл башчысы (старосты села). Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Госагентства по делам госслужбы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев.

По его словам, на 1 тысячу 850 сел приходится 1 тысяча 100 старост.

«Есть очень маленькие села, поэтому они находятся под управлением одного человека. Старосты работают на договорной основе. Некоторые недопонимают этот момент и требуют вернуть айыл башчысы в структуру айыл окмоту, в штатные единицы. Наоборот, договорная основа дает больше возможностей для качественной работы», — сказал Кудайберген Базарбаев.

Он отметил, что около 600 айыл башчысы — люди старше 65 лет.

Читайте по теме
Более 4 тысяч служащих сократили в ходе административно-территориальной реформы

«То есть опытные, знающие. Если их включить в штат, то они должны будут уйти с работы по возрасту или по квалификационным требованиям — нужны люди с высшим образованием. А у нас сегодня более 300 айыл башчысы со средним образованием, то есть и они будут вынуждены уйти. Кроме того, до АТР айыл башчысы получали по 7 тысяч сомов, а сегодня им поставлена зарплата 28,9 тысячи сомов. Плюс они имеют все льготы, как муниципальные служащие. Например, получают отпускные, больничные плюс две зарплаты к отпуску и 13-ю. Из-за отсутствия этой информации люди поднимают этот вопрос», — добавил Кудайберген Базарбаев.

По его словам, по качеству работы местных органов власти осязаемых проблем нет.

«Есть отдельные вопросы, но они по ходу решаются. На сегодня создано 442 муниципальных предприятия, в ведении которых имеется 5 тысяч 145 единиц техники, задействованной в уборке мусора, ремонте дорог внутри села и так далее. Не только мужчины, но и женщины более активно вовлекаются в эту работу», — резюмировал глава госагентства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349252/
просмотров: 258
Версия для печати
Материалы по теме
Около миллиарда сомов сэкономили на укрупнении городов и аймаков в Кыргызстане
Работников государственной службы с праздником поздравил глава кабмина
В село Кызыл-Бирлик Чуйской области с 1993 года не могут провести электричество
Территориальная реформа. Что будет дальше в Бишкеке и появятся ли новые районы?
В Бишкеке после присоединения сел появилось 526 улиц с одинаковыми названиями
Кыргызстан стремится к развитию через города — Министерство экономики
Первый этап административно-территориальной реформы в Кыргызстане завершен
В рамках АТР в Кыргызстане появится пространственное планирование
В БГК определились, чем займется новая комиссия по присоединенным территориям
Большой Бишкек: что стало с бюджетами присоединенных населенных пунктов
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев
Бизнес
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
31 октября, пятница
13:53
В Таш-Кумыре сдали в эксплуатацию 96 квартир по госипотеке В Таш-Кумыре сдали в эксплуатацию 96 квартир по госипот...
13:49
Эрлан Догдурбеков переназначен генеральным директором «ЭлТР»
13:46
После 20 лет строительства в Египте откроется музей стоимостью $1 миллиард
13:44
Кыргызстан занял второе место на чемпионате Азии по перетягиванию каната
13:13
Водитель врезался в дерево. ГУВД сообщило подробности ДТП в Бишкеке