Около 39 миллиардов сомов необходимо для развития новых территорий Бишкека

Около 39 миллиардов сомов необходимо для развития новых территорий Бишкека. Об этом в Жогорку Кенеше на совместном заседании депутатских групп «Ишеним» и «Ала-Тоо» сообщил вице-мэр Азамат Кадыров.

Депутаты спросили у чиновника, как проводились расчеты для определения объема средств, которые требуются для развития города в рамках административно-территориальной реформы.

По данным Азамата Кадырова, расчеты подготовлены. Согласно предварительным данным, на развитие присоединенных территорий требуется не менее 39 миллиардов сомов.

Он добавил, что речь идет о внебюджетных средствах. Финансирование предусмотрено для строительства инженерных коммуникаций и развития инфраструктуры.
Материалы по теме
На развитие присоединенных к Бишкеку районов направят 49 миллиардов сомов
В Кыргызстане проанализируют ход административно-территориальной реформы
Территориальная реформа в КР: почему укрупнение сел не решило старых проблем
О плюсах работы старостой села рассказали в госагентстве
Около миллиарда сомов сэкономили на укрупнении городов и аймаков в Кыргызстане
Работников государственной службы с праздником поздравил глава кабмина
Территориальная реформа. Что будет дальше в Бишкеке и появятся ли новые районы?
В Бишкеке после присоединения сел появилось 526 улиц с одинаковыми названиями
Кыргызстан стремится к развитию через города — Министерство экономики
Первый этап административно-территориальной реформы в Кыргызстане завершен
14 марта, суббота
11:27
Строительство первой в Узбекистане атомной электростанции обсудили в МАГАТЭ Строительство первой в Узбекистане атомной электростанц...
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 марта
10:56
Депутата Жогорку Кенеша Шаирбека Ташиева допросили в МВД и отпустили
10:45
Около 39 миллиардов сомов необходимо для развития новых территорий Бишкека
10:30
Кабмин перераспределил полномочия по регулированию иностранной рабочей силы