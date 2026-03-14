Около 39 миллиардов сомов необходимо для развития новых территорий Бишкека. Об этом в Жогорку Кенеше на совместном заседании депутатских групп «Ишеним» и «Ала-Тоо» сообщил вице-мэр Азамат Кадыров.

Депутаты спросили у чиновника, как проводились расчеты для определения объема средств, которые требуются для развития города в рамках административно-территориальной реформы.

По данным Азамата Кадырова, расчеты подготовлены. Согласно предварительным данным, на развитие присоединенных территорий требуется не менее 39 миллиардов сомов.

Он добавил, что речь идет о внебюджетных средствах. Финансирование предусмотрено для строительства инженерных коммуникаций и развития инфраструктуры.