Мэр утвердил бюджет Бишкека на 2024 год в размере 32,5 миллиарда сомов

Мэр Айбек Джунушалиев утвердил консолидированный бюджет Бишкека на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Бюджет города по доходной и расходной частям составляет 32 миллиарда 590,5 миллиона сомов.

Из них бюджет присоединяемых в рамках административно-территориальной реформы айыльных аймаков — 868,1 миллиона сомов. Трансферты из республиканского бюджета — 6 миллиардов 973 миллиона. Их направят на покупку автобусов и покрытие расходов по фонду оплаты труда образовательных учреждений Бишкека и присоединяемых айыльных аймаков.

В мэрии отметили, что на основании указа президента от 29 декабря 2023-го № 370 и постановления кабинета министров от 7 февраля 2024 года № 52 во время административно-территориальной реформы полномочия об утверждении бюджетов до завершения пилотного периода делегированы мэрам городов.