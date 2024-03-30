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Экономика

Мэр утвердил бюджет Бишкека на 2024 год в размере 32,5 миллиарда сомов

Мэр Айбек Джунушалиев утвердил консолидированный бюджет Бишкека на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Бюджет города по доходной и расходной частям составляет 32 миллиарда 590,5 миллиона сомов.

Из них бюджет присоединяемых в рамках административно-территориальной реформы айыльных аймаков — 868,1 миллиона сомов. Трансферты из республиканского бюджета — 6 миллиардов 973 миллиона. Их направят на покупку автобусов и покрытие расходов по фонду оплаты труда образовательных учреждений Бишкека и присоединяемых айыльных аймаков.

В мэрии отметили, что на основании указа президента от 29 декабря 2023-го № 370 и постановления кабинета министров от 7 февраля 2024 года № 52 во время административно-территориальной реформы полномочия об утверждении бюджетов до завершения пилотного периода делегированы мэрам городов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290333/
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