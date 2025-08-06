17:58
USD 87.45
EUR 100.89
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Территориальная реформа

Около миллиарда сомов сэкономили на укрупнении городов и аймаков в Кыргызстане

В рамках административно-территориальной реформы и благодаря оптимизации расходов сэкономили около 1 миллиарда сомов бюджетных средств. Об этом заявили на совещании в Государственном агентстве по делам государственной службы и местного самоуправления.

Как отмечается, в рамках административно-территориальной реформы, направленной на упорядочение системы местного управления, количество айыльных аймаков сократили с 452 до 221, городов стало больше на один — 33.

В республике создали 442 муниципальных предприятия, в распоряжении которых находится 5 тысяч 145 единиц техники для решения инфраструктурных задач на местах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338711/
просмотров: 310
Версия для печати
Материалы по теме
Работников государственной службы с праздником поздравил глава кабмина
Территориальная реформа. Что будет дальше в Бишкеке и появятся ли новые районы?
В Бишкеке после присоединения сел появилось 526 улиц с одинаковыми названиями
Кыргызстан стремится к развитию через города — Министерство экономики
Первый этап административно-территориальной реформы в Кыргызстане завершен
В рамках АТР в Кыргызстане появится пространственное планирование
В БГК определились, чем займется новая комиссия по присоединенным территориям
Большой Бишкек: что стало с бюджетами присоединенных населенных пунктов
АТР. В пилотном режиме подразделения ведомств будут переданы администрациям
Мэрам городов расширят полномочия до избрания новых кенешей
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
На&nbsp;складах по&nbsp;всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID На складах по всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;восемь часов отключили телевидение и&nbsp;радио В Кыргызстане на восемь часов отключили телевидение и радио
Бизнес
O!Store ближе к&nbsp;вам&nbsp;&mdash; пять новых магазинов открылись в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области O!Store ближе к вам — пять новых магазинов открылись в Бишкеке и Чуйской области
M+&nbsp;дешевле, чем за&nbsp;наличные&nbsp;&mdash; MBANK запускает акцию с&nbsp;выгодными условиями M+ дешевле, чем за наличные — MBANK запускает акцию с выгодными условиями
Pay,Da! &mdash;&nbsp;покупайте сейчас, платите частями Pay,Da! — покупайте сейчас, платите частями
Зеленая жизнь в&nbsp;счастливом городе Royal Central Park Зеленая жизнь в счастливом городе Royal Central Park
6 августа, среда
17:48
Прием в первый класс. До 5 сентября нужно сдать документы в школу Прием в первый класс. До 5 сентября нужно сдать докумен...
17:25
В странах Центральной Азии уровень недоедания сократился более чем в пять раз
17:22
Садыр Жапаров ознакомился с реализацией экологического проекта на Иссык-Куле
17:02
В здании гостипографии «Учкун» нашли тело 24-летнего парня
17:01
В Кыргызстане снизилась рождаемость