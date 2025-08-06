Около миллиарда сомов сэкономили на укрупнении городов и аймаков в Кыргызстане

В рамках административно-территориальной реформы и благодаря оптимизации расходов сэкономили около 1 миллиарда сомов бюджетных средств. Об этом заявили на совещании в Государственном агентстве по делам государственной службы и местного самоуправления.

Как отмечается, в рамках административно-территориальной реформы, направленной на упорядочение системы местного управления, количество айыльных аймаков сократили с 452 до 221, городов стало больше на один — 33.

В республике создали 442 муниципальных предприятия, в распоряжении которых находится 5 тысяч 145 единиц техники для решения инфраструктурных задач на местах.