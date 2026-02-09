19:24
Сюжет: Территориальная реформа

На развитие присоединенных к Бишкеку районов направят 49 миллиардов сомов

На благоустройство районов, присоединенных в рамках административно-территориальной реформы к Бишкеку, направят 49 миллиардов сомов. Об этом заявлено сегодня на заседании постоянной комиссии столичного кенеша.

По словам чиновников, план рассчитан на пять лет — на 2026-2030 годы.

«Мы определили сумму. Это не значит, что эта сумма у нас есть сейчас. Часть будем направлять из местного бюджета, какую-то часть — из республиканского, еще часть — можем просить из фондов. Будем решать с финансированием. Главное — определиться с проблемами», — сообщил депутатам один из представителей мэрии.

«Значит, это все в мечтах?» — уточнил депутат Казыбек Эргешов.

«Нет, мы определили наши потребности. Если есть план, то заложим», — ответил чиновник.

Нардеп попросил обратить внимание на канализационные сети, водопроводные трубы, разбитые дороги и другие проблемы.

Ранее сообщалось, что к территории столицы в 2024 году присоединили восемь айыльных аймаков (23 села) Аламединского и Сокулукского районов. Все присоединенные айыльные аймаки получили статус муниципальных территориальных управлений (МТУ). В результате АТР площадь Бишкека увеличилась втрое — с 12,9 тысячи до 38,6 тысячи гектаров.
