Новые территории. У мэра Бишкека может появиться шестой по счету заместитель

У мэра Бишкека может появиться шестой по счету заместитель. Об этом стало известно накануне на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике.

Вице-мэр города Рамиз Алиев сообщил депутатам, что в муниципалитете планируют ввести отдельную должность заместителя Айбека Джунушалиева, который будет курировать вопросы инфраструктуры в жилмассивах, присоединенных в рамках административно-территориальной реформы.

Напомним, ранее другой вице-мэр — Азамат Кадыров — сообщал, что, согласно предварительным данным, на развитие присоединенных территорий требуется не менее 39 миллиардов сомов. Он добавил, что речь идет о внебюджетных средствах. Финансирование предусмотрено для строительства инженерных коммуникаций и развития инфраструктуры. Для реализации этих проектов и планируется введение должности еще одного вице-мэра.

Сейчас у главы столицы Айбека Джунушалиева пять замов — Мирланбек Байгончоков, Виктория Мозгачева, Рамиз Алиев, Азамат Кадыров и Нургазы Курманбеков.