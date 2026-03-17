09:50
USD 87.45
EUR 100.07
RUB 1.09
Власть
Сюжет: Территориальная реформа

Новые территории. У мэра Бишкека может появиться шестой по счету заместитель

У мэра Бишкека может появиться шестой по счету заместитель. Об этом стало известно накануне на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике.

Вице-мэр города Рамиз Алиев сообщил депутатам, что в муниципалитете планируют ввести отдельную должность заместителя Айбека Джунушалиева, который будет курировать вопросы инфраструктуры в жилмассивах, присоединенных в рамках административно-территориальной реформы.

Напомним, ранее другой вице-мэр — Азамат Кадыров — сообщал, что, согласно предварительным данным, на развитие присоединенных территорий требуется не менее 39 миллиардов сомов. Он добавил, что речь идет о внебюджетных средствах. Финансирование предусмотрено для строительства инженерных коммуникаций и развития инфраструктуры. Для реализации этих проектов и планируется введение должности еще одного вице-мэра.

Сейчас у главы столицы Айбека Джунушалиева пять замов — Мирланбек Байгончоков, Виктория Мозгачева, Рамиз Алиев, Азамат Кадыров и Нургазы Курманбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/366235/
просмотров: 415
Версия для печати
Материалы по теме
Около 39 миллиардов сомов необходимо для развития новых территорий Бишкека
В ошской мэрии третий вице-мэр за сутки подал в отставку
Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев прокомментировал отстрел собак в Новопавловке
На развитие присоединенных к Бишкеку районов направят 49 миллиардов сомов
В Кыргызстане проанализируют ход административно-территориальной реформы
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Бишкекчанка о словах Рамиза Алиева: Сначала обрезают, потом признают аварийными
Территориальная реформа в КР: почему укрупнение сел не решило старых проблем
О плюсах работы старостой села рассказали в госагентстве
Мэра и вице-мэра Бишкека на дороге остановили для разборок
Популярные новости
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем отца Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца
После допроса и&nbsp;лишения мандата Ташиев выступил с&nbsp;обращением После допроса и лишения мандата Ташиев выступил с обращением
Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат
Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от&nbsp;депутатского мандата Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от депутатского мандата
Бизнес
Церемония в&nbsp;Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт Церемония в Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт
Женское предпринимательство в&nbsp;Узбекистане: данные Octobank Женское предпринимательство в Узбекистане: данные Octobank
Beeline представляет новый тариф &laquo;Укмуш&nbsp;АI&raquo; с&nbsp;безлимитным трафиком на&nbsp;ИИ Beeline представляет новый тариф «Укмуш АI» с безлимитным трафиком на ИИ
Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с&nbsp;85-летием Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с 85-летием
17 марта, вторник
09:48
Атака на Иран. Вероломным нападением США и Израиля назвал МИД РФ конфликт Атака на Иран. Вероломным нападением США и Израиля назв...
09:33
Без паники. Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане остается стабильной
09:31
Кыргызстан вернул 82 тысячи 830 саженцев в Узбекистан
09:29
В Бишкеке благоустроят озеро и прилегающую территорию возле рынка «Дордой»
09:28
Кыргызстан и GIZ подписали соглашение о развитии «зеленых» навыков для ЦА