Смерть девочки в стоматологии. Врачи призывают объективно расследовать дело

В Кыргызстане нет единых клинических рекомендаций по таким случаям, как анафилактический шок, он может произойти у любого человека на любой препарат. Об этом говорится в обращении сообщества врачей на имя президента, председателя Верховного суда, главы ГКНБ, генпрокурора и министра внутренних дел.

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Медики отметили, что трагическая смерть 3-летней девочки во время стоматологической операции — это невосполнимая утра.

«Необходимо понимать, что человеческий организм непредсказуем, сложен. Иногда незначительная операция может привести к таким трагическим последствиям. Но ежедневно наши отечественные врачи спасают сотни жизней. К сожалению, их работа и достижения остаются незамеченными общественностью. Этот резонансный случай показал, насколько уязвимы врачи в нашей стране. Вместе с тем они не избегают ответственности», — говорится в обращении.

Но ответственность должна быть соразмерной и в пределах предусмотренных законодательством норм. Медицинский работник не имеет умысла причинить тяжкий вред здоровью. из обращения сообщества врачей

Медики призывают объективно расследовать уголовное дело, проверить законность и обоснованность предъявленных обвинений и просят власти взять под личный контроль это дело.

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«Просим ограничиться иными мерами пресечения, не связанными с лишением свободы, поскольку никто не имел цель причинить тяжкий вред здоровью пациента», — отмечают врачи.

Напомним, девочке сделали общий наркоз, после которого она умерла. Первоначально уголовное дело возбудили по статье 146 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником» УК КР. Однако позже анестезиологу предъявили обвинение по статье 130 УК КР, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, задержан директор медцентра КГМА, где умерла девочка. Они находятся в СИЗО.