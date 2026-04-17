Жестокое задержание. На сотрудников милиции возбудили дело

Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением сотрудниками милиции, сообщает МВД.

По его данным, в Службу внутренних расследований МВД Кыргызской Республики поступило заявление от гражданина Э уулу Э., 2000 года рождения, о неправомерных действиях со стороны сотрудников милиции, участвовавших в его задержании.

Ранее указанный гражданин был задержан в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества.

В ходе проверки доводов заявителя выявлены признаки злоупотребления должностным положением со стороны отдельных сотрудников милиции.

По данному факту Следственной службой МВД Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по статье 338 УК Кыргызской Республики (Превышение власти). Подозреваемые Т. у. И. и У. А. У. оперуполномоченные УВД Октябрьского района водворены в ИВС ГУВД Бишкека.