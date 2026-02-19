12:47
ГКНБ выступил против пересмотра уголовных дел через комиссии

В Государственном комитете национальной безопасности прокомментировали предложения о создании межведомственной комиссии для пересмотра уголовных дел, расследованных следственными подразделениями за последние пять лет.

В спецслужбах заявили, что действующим законодательством четко установлен порядок проверки и пересмотра уголовных дел.

Исхак Масалиев предложил пересмотреть резонансные дела ГКНБ за последние годы

Согласно Конституции Кыргызской Республики, государственная власть основывается на принципе разграничения функций и полномочий между органами власти. В соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства надзор за законностью расследования дел следственными подразделениями (в том числе ГКНБ и МВД) осуществляют органы прокуратуры, а отправление правосудия относится исключительно к компетенции судов.

В ГКНБ напомнили, что, согласно статье 8 УПК КР, приговоры и иные судебные решения могут быть проверены и пересмотрены только соответствующими судами в установленном законом порядке. Процессуальные решения следователя, в свою очередь, могут быть изучены и отменены надзорным органом.

В этой связи в комитете считают, что создание каких-либо комиссий для пересмотра уголовных дел противоречит конституционным принципам, поскольку законодательство прямо запрещает вмешательство в следственно-судебную деятельность.

Одновременно в ведомстве отметили, что по поручению главы государства в ГКНБ проводится масштабная реформа, затрагивающая практически все направления работы. Она направлена на адаптацию органов национальной безопасности к современным вызовам, усиление разведывательной и контрразведывательной деятельности, противодействие терроризму и экстремизму, борьбу с коррупцией и организованной преступностью, а также на обеспечение информационной и экономической безопасности страны.

В комитете подчеркнули, что их деятельность осуществляется строго в рамках закона с соблюдением прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией.
