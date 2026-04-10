11:08
USD 87.45
EUR 102.07
RUB 1.12
Общество

Против Семена Слепакова возбудили дело об уклонении от обязанностей иноагента

Прокуратура Москвы сообщила в своем Telegram-канале, что в отношении Семена Слепакова возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей «иностранного агента». По данным ведомства, дело завели по материалам проведенной проверки.

Фото из интернета

В прокуратуре утверждают, что в течение года Слепаков дважды привлекался к административной ответственности за публикацию материалов в одной из социальных сетей без указания на статус «иностранного агента». В феврале прокуратура уже сообщала, что собрала и направила в следственные органы материалы для возбуждения уголовного дела.

Семен Слепаков — бывший участник КВН и Comedy Club, продюсер и сценарист проектов «Наша Russia», «Интерны» и «Универ». В 2022 году он публично выступил против войны России с Украиной и покинул страну, а в апреле 2023 года Минюст России внес его в реестр «иноагентов».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369799/
просмотров: 531
Версия для печати
10 апреля, пятница
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 апреля Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 апре...
10:54
Эстакада в Бишкеке: ради развязки начали снос 64 объектов
10:49
Выпала из окна. Пострадавшая девочка вышла из комы
10:48
В Кыргызстане изменили порядок восстановления дееспособности через суд
10:44
Бишкек просит у Москвы увеличение объемов беспошлинных поставок ГСМ