Около 60 детей в день получают экстренную стоматологическую помощь в НЦОМиД

На базе Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) организована стоматологическая помощь детям с инвалидностью. Об этом сообщили в медучреждении.

По его данным, в том числе оказывается экстренная хирургическая помощь под седацией или наркозом. Разработана маршрутизация пациентов.

Отмечается, что в НЦОМиД работает отделение челюстно-лицевой хирургии на 28 коек, врачи которого параллельно ведут амбулаторный прием.

Ежедневно за экстренной стоматологической хирургической помощью обращается около 50-60 детей.

Ежегодно амбулаторно обращаются более 27 тысяч детей, стационарную помощь получают около 1,2 тысячи. 85 процентов госпитализированных детей оперируют. Врачи часто не успевают их обслуживать.

«Прием детей с инвалидностью требует специальных условий. Необходимы специальное оборудование, изделия медицинского назначения и дополнительный штат для их обслуживания. По преварительным данным, в день в НЦОМиД обращаются по два-три ребенка с инвалидностью. На прием и обслуживание одного такого пациента требуется около часа. Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии НЦОМиД проходили обучение по ведению детей с проблемами здоровья в Кыргызском государственном медицинском институте переподготовки и повышения квалификации», — говорится в сообщении.

Ранее депутат парламента Жылдыз Садырбаева подняла проблему стоматологических услуг для детей с аутизмом, синдромом Дауна и детским церебральным параличом. «На самом деле ни один ребенок не получил государственную помощь при стоматологических проблемах. Я до сих пор общаюсь с этими мамашами, лечение одного зуба обходится в 50 тысяч сомов. Нужно оказать содействие», — заявила она.