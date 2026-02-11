Около 60 детей в день получают экстренную стоматологическую помощь в НЦОМиД

На базе Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) организована стоматологическая помощь детям с инвалидностью. Об этом сообщили в медучреждении.
По его данным, в том числе оказывается экстренная хирургическая помощь под седацией или наркозом. Разработана маршрутизация пациентов.
Отмечается, что в НЦОМиД работает отделение челюстно-лицевой хирургии на 28 коек, врачи которого параллельно ведут амбулаторный прием.
Ежегодно амбулаторно обращаются более 27 тысяч детей, стационарную помощь получают около 1,2 тысячи. 85 процентов госпитализированных детей оперируют. Врачи часто не успевают их обслуживать.
«Прием детей с инвалидностью требует специальных условий. Необходимы специальное оборудование, изделия медицинского назначения и дополнительный штат для их обслуживания. По преварительным данным, в день в НЦОМиД обращаются по два-три ребенка с инвалидностью. На прием и обслуживание одного такого пациента требуется около часа. Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии НЦОМиД проходили обучение по ведению детей с проблемами здоровья в Кыргызском государственном медицинском институте переподготовки и повышения квалификации», — говорится в сообщении.
Ранее депутат парламента Жылдыз Садырбаева подняла проблему стоматологических услуг для детей с аутизмом, синдромом Дауна и детским церебральным параличом. «На самом деле ни один ребенок не получил государственную помощь при стоматологических проблемах. Я до сих пор общаюсь с этими мамашами, лечение одного зуба обходится в 50 тысяч сомов. Нужно оказать содействие», — заявила она.