Приводите детей. День здоровья полости рта пройдет в Кыргызстане

В Кыргызстане 25 марта пройдет акция, приуроченная к Международному дню здоровья полости рта, который ежегодно отмечается 20 марта.

По данным пресс-центра Минздрава, мероприятие направлено на профилактику стоматологических заболеваний у детей, широкое информирование населения о важности регулярных осмотров, формирование культуры здоровья полости рта и повышение личной ответственности каждого за здоровье своих детей.

В рамках акции стоматологи будут проводить:

профилактический осмотр детей,

профессиональную гигиену полости рта,

герметизацию фиссур постоянных зубов у детей от 6 до 14 лет,

обучение правильной гигиене полости рта.

Справка 24.kg Герметизация фиссур — эффективный профилактический метод защиты жевательных зубов детей от кариеса. Фиссуры — это естественные углубления на жевательной поверхности зубов, где чаще всего скапливаются остатки пищи и бактерии. Специальный защитный материал «запечатывает» эти участки, предотвращая развитие кариеса. Процедура безболезненна, безопасна и особенно эффективна в период формирования постоянных зубов.

Стоматологи приглашают граждан воспользоваться возможностью получить консультацию специалистов.

В Минздраве рекомендуют обращаться в стоматологические организации по месту жительства и записываться на прием заранее.

Список и адреса клиник, участвующих в акции, обещают опубликовать позже.