Приводите детей. День здоровья полости рта пройдет в Кыргызстане

В Кыргызстане 25 марта пройдет акция, приуроченная к Международному дню здоровья полости рта, который ежегодно отмечается 20 марта.
По данным пресс-центра Минздрава, мероприятие направлено на профилактику стоматологических заболеваний у детей, широкое информирование населения о важности регулярных осмотров, формирование культуры здоровья полости рта и повышение личной ответственности каждого за здоровье своих детей.
В рамках акции стоматологи будут проводить:
- профилактический осмотр детей,
- профессиональную гигиену полости рта,
- герметизацию фиссур постоянных зубов у детей от 6 до 14 лет,
- обучение правильной гигиене полости рта.
Справка 24.kg
- Герметизация фиссур — эффективный профилактический метод защиты жевательных зубов детей от кариеса.
- Фиссуры — это естественные углубления на жевательной поверхности зубов, где чаще всего скапливаются остатки пищи и бактерии. Специальный защитный материал «запечатывает» эти участки, предотвращая развитие кариеса.
- Процедура безболезненна, безопасна и особенно эффективна в период формирования постоянных зубов.
Стоматологи приглашают граждан воспользоваться возможностью получить консультацию специалистов.
В Минздраве рекомендуют обращаться в стоматологические организации по месту жительства и записываться на прием заранее.
Список и адреса клиник, участвующих в акции, обещают опубликовать позже.