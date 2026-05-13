Служебный автомобиль ГКНБ оказался в центре скандала с пьяным водителем

В соцсетях распространилась информация о возможном инциденте с участием служебного автомобиля ГКНБ с оперативным номером.

По данным публикации аккаунта Safari_today, водитель машины якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, управлял служебным автомобилем и оказал сопротивление сотрудникам во время исполнения ими служебных обязанностей.

Также утверждается, что предпринимались попытки избежать ответственности с использованием служебного положения. Опубликованная информация пока официально не подтверждена.

Авторы публикации призвали дать правовую оценку действиям водителя, установить всех причастных лиц и проверить возможное злоупотребление полномочиями.

Кроме того, они потребовали обнародовать официальные результаты проверки и информацию о принятых мерах.