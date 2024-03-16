Музыкальные школы и курсы Бишкека. Адреса, телефоны и на чем учат играть

Многие родители мечтают, чтобы их дети освоили различные музыкальные инструменты. Да, стать великими музыкантами дано не многим, но занятия искусством обогащают внутренний мир любого человека. И детям это точно не помешает.
Редакция 24.kg собрала адреса и телефоны специализированных школ, где детей могут научить играть на различных инструментах.
Детская музыкальная школа № 7
Адрес: 4-й микрорайон, 6/2.
Телефон: +996312576720.
Возраст: 6-17 лет.
Направления: фортепиано, скрипка, флейта, кларнет, саксофон, гитара, аккордеон, барабаны, кыргызские народные инструменты, вокал.
Детская школа искусств № 5
Адрес: улица Исы Ахунбаева, 98Б.
Телефон: 0312543146.
Возраст: ограничений нет
Направления: фортепиано, скрипка, гитара, флейта, аккордеон, баян, кыргызские народные инструменты.
Детская музыкальная школа искусств № 1
Адрес: микрорайон Аламедин-1, 1/1.
Телефон: 0312632291.
Возраст: 7-18 лет.
Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, гитара, аккордеон, баян, комуз, кыл кыяк, вокал.
Детская школа искусств № 2
Адрес: улица Дмитрова, 12.
Телефон: 0312653927.
Возраст: 7-14 лет.
Направления: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, комуз, синтезатор, вокал.
Детская музыкальная школа имени С.Кийизбаевой
Адрес: микрорайон Восток-5, 7/5.
Телефоны: +996312681166.
Возраст: 6-17 лет.
Направления: фортепиано, скрипка, саксофон, флейта, кыргызские национальные инструменты, вокал.
Музыкальная школа-студия Джамили Муратовой «Гюль-санат»
Адрес: улица Токтогула, 214.
Телефоны: 0550669956, 0704669956.
Возраст: от 6 лет.
Направления: фортепиано, комуз, вокал.
Музыкальная школа имени П.Ф.Шубина
Адрес: улица Московская, 101.
Телефон: 0312661281.
Возраст: от 6 лет.
Направления: фортепиано, отделение русских народных инструментов и гитары, отделение струнных инструментов, отделение кыргызских народных инструментов, хоровое отделение, отделение духовых и ударных инструментов.
Детская школа искусств № 4
Адрес: улица Байтика Баатыра, 4а/4.
Телефон: 0312563679.
Возраст: 4-17 лет.
Направления: фортепиано, скрипка, гитара, аккордеон, барабаны, флейта и народные кыргызские инструменты, вокал.
Детская школа искусств № 3
Адрес: «Нижний Джал 23», Курчатова, 75.
Телефон: 0312256035.
Возраст обучающихся: 6-17 лет.
Направления: фортепиано, скрипка, гитара, комуз, кыл кыяк, духовые инструменты, аккордеон, хореография, эстрадный вокал.
Детская школа искусств № 6 имени Ж.Шералиева
Адрес: улица Тыныстанова, 6б.
Телефоны: 0312543136.
Возраст обучающихся: 6-16 лет.
Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, аккордеон, баян, гитара, кыргызские народные инструменты, хореография.
Специализированная средняя музыкальная школа-интернат имени М.Абдраева
Адрес: улица Боконбаева, 146а.
Телефон: +996312314611.
Возраст обучающихся: 7-18 лет.
Направления: фортепиано, отделение русских народных инструментов и гитары, отделение струнных инструментов, отделение кыргызских народных инструментов, отделение духовых инструментов, хоровое отделение.
«Балажан» — республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания
Адрес: улица Московская, 53.
Телефон: 0312383260.
Возраст: 7-17 лет.
Направления: комуз, вокал, хореография.
«Аллегро»
Адрес: улица Чуйкова, 138.
Телефоны: 0706191261.
Возраст: от 5 лет.
Направления: фортепиано, гитара, вокал.
AllaBreve
Адрес: проспект Чингиза Айтматова, 56.
Телефон: +996707206090.
Возраст: от 4 лет.
Направления: вокал, фортепиано, гитара, скрипка, комуз.
MusSchool
Адрес: проспект Чингиза Айтматова, 71.
Телефон: +996555965653 (WhatsApp).
Возраст: от 5 лет.
Направления: комуз, фортепиано, гитара, темир ооз комуз, укулеле, вокал.
«Школа талантов»
Адрес: 7-й микрорайон, 12/1.
Телефоны: 0556821973 (WhatsApp).
Возраст: от 5 лет.
Направления: фортепиано, скрипка, гитара.
Groove.movement
Адреса: улица Максима Горького, 119, улица Юсупа Абдрахманова, 230б.
Телефон: +996701160086.
Возраст: от 7 лет.
Направления: барабан, гитара, фортепиано, укулеле, вокал.
Loop
Адрес: улица Байтика Баатыра, 128.
Телефон: 0709117101.
Возраст: от 6 лет.
Направления: фортепиано, гитара, вокал.
Aisfox
Адрес: улица Суеркулова, 10б.
Телефон: 0550106080.
Возраст обучающихся: с 4 лет.
Направления: фортепиано.
«Аян Арт»
Адрес: улица Шоты Руставели, 46.
Телефон: +996553447922.
Возраст: от 5 лет.
Направления: вокал, фортепиано, скрипка, флейта, комуз, гитара, виолончель, барабаны.
Aspaps
Адрес: улица Ахунбаева, 133.
Телефон: +996705182921.
Возраст: от 4 лет.
Направление: фортепиано.
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