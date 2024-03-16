Музыкальные школы и курсы Бишкека. Адреса, телефоны и на чем учат играть

Многие родители мечтают, чтобы их дети освоили различные музыкальные инструменты. Да, стать великими музыкантами дано не многим, но занятия искусством обогащают внутренний мир любого человека. И детям это точно не помешает.

Редакция 24.kg собрала адреса и телефоны специализированных школ, где детей могут научить играть на различных инструментах.

1 Детские музыкальные школы Детские музыкальные школы

Детская музыкальная школа № 7 Адрес: 4-й микрорайон, 6/2. Телефон: +996312576720. Возраст: 6-17 лет. Направления: фортепиано, скрипка, флейта, кларнет, саксофон, гитара, аккордеон, барабаны, кыргызские народные инструменты, вокал.

Детская школа искусств № 5 Адрес: улица Исы Ахунбаева, 98Б. Телефон: 0312543146. Возраст: ограничений нет Направления: фортепиано, скрипка, гитара, флейта, аккордеон, баян, кыргызские народные инструменты.

Детская музыкальная школа искусств № 1 Адрес: микрорайон Аламедин-1, 1/1. Телефон: 0312632291. Возраст: 7-18 лет. Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, гитара, аккордеон, баян, комуз, кыл кыяк, вокал.

Детская школа искусств № 2 Адрес: улица Дмитрова, 12. Телефон: 0312653927. Возраст: 7-14 лет. Направления: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, комуз, синтезатор, вокал.

Детская музыкальная школа имени С.Кийизбаевой Адрес: микрорайон Восток-5, 7/5. Телефоны: +996312681166. Возраст: 6-17 лет. Направления: фортепиано, скрипка, саксофон, флейта, кыргызские национальные инструменты, вокал.

Музыкальная школа-студия Джамили Муратовой «Гюль-санат» Адрес: улица Токтогула, 214. Телефоны: 0550669956, 0704669956. Возраст: от 6 лет. Направления: фортепиано, комуз, вокал.

Музыкальная школа имени П.Ф.Шубина Адрес: улица Московская, 101. Телефон: 0312661281. Возраст: от 6 лет. Направления: фортепиано, отделение русских народных инструментов и гитары, отделение струнных инструментов, отделение кыргызских народных инструментов, хоровое отделение, отделение духовых и ударных инструментов.

Детская школа искусств № 4 Адрес: улица Байтика Баатыра, 4а/4. Телефон: 0312563679. Возраст: 4-17 лет. Направления: фортепиано, скрипка, гитара, аккордеон, барабаны, флейта и народные кыргызские инструменты, вокал.

Детская школа искусств № 3 Адрес: «Нижний Джал 23», Курчатова, 75. Телефон: 0312256035. Возраст обучающихся: 6-17 лет. Направления: фортепиано, скрипка, гитара, комуз, кыл кыяк, духовые инструменты, аккордеон, хореография, эстрадный вокал.

Детская школа искусств № 6 имени Ж.Шералиева Адрес: улица Тыныстанова, 6б. Телефоны: 0312543136. Возраст обучающихся: 6-16 лет. Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, аккордеон, баян, гитара, кыргызские народные инструменты, хореография.

Специализированная средняя музыкальная школа-интернат имени М.Абдраева Адрес: улица Боконбаева, 146а. Телефон: +996312314611. Возраст обучающихся: 7-18 лет. Направления: фортепиано, отделение русских народных инструментов и гитары, отделение струнных инструментов, отделение кыргызских народных инструментов, отделение духовых инструментов, хоровое отделение.

«Балажан» — республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания Адрес: улица Московская, 53. Телефон: 0312383260. Возраст: 7-17 лет. Направления: комуз, вокал, хореография.

2 Музыкальные курсы Музыкальные курсы

«Аллегро» Адрес: улица Чуйкова, 138. Телефоны: 0706191261. Возраст: от 5 лет. Направления: фортепиано, гитара, вокал.

AllaBreve Адрес: проспект Чингиза Айтматова, 56. Телефон: +996707206090. Возраст: от 4 лет. Направления: вокал, фортепиано, гитара, скрипка, комуз.

MusSchool Адрес: проспект Чингиза Айтматова, 71. Телефон: +996555965653 (WhatsApp). Возраст: от 5 лет. Направления: комуз, фортепиано, гитара, темир ооз комуз, укулеле, вокал.

«Школа талантов» Адрес: 7-й микрорайон, 12/1. Телефоны: 0556821973 (WhatsApp). Возраст: от 5 лет. Направления: фортепиано, скрипка, гитара.

Groove.movement Адреса: улица Максима Горького, 119, улица Юсупа Абдрахманова, 230б. Телефон: +996701160086. Возраст: от 7 лет. Направления: барабан, гитара, фортепиано, укулеле, вокал.

Loop Адрес: улица Байтика Баатыра, 128. Телефон: 0709117101. Возраст: от 6 лет. Направления: фортепиано, гитара, вокал.

Aisfox Адрес: улица Суеркулова, 10б. Телефон: 0550106080. Возраст обучающихся: с 4 лет. Направления: фортепиано.

«Аян Арт» Адрес: улица Шоты Руставели, 46. Телефон: +996553447922. Возраст: от 5 лет. Направления: вокал, фортепиано, скрипка, флейта, комуз, гитара, виолончель, барабаны.

Aspaps Адрес: улица Ахунбаева, 133. Телефон: +996705182921. Возраст: от 4 лет. Направление: фортепиано.

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