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Общество

Музыкальные школы и курсы Бишкека. Адреса, телефоны и на чем учат играть

Многие родители мечтают, чтобы их дети освоили различные музыкальные инструменты. Да, стать великими музыкантами дано не многим, но занятия искусством обогащают внутренний мир любого человека. И детям это точно не помешает.

Редакция 24.kg собрала адреса и телефоны специализированных школ, где детей могут научить играть на различных инструментах.

1
Детские музыкальные школы

Детская музыкальная школа № 7

Адрес: 4-й микрорайон, 6/2.

Телефон: +996312576720.

Возраст: 6-17 лет.

Направления: фортепиано, скрипка, флейта, кларнет, саксофон, гитара, аккордеон, барабаны, кыргызские народные инструменты, вокал.

Детская школа искусств № 5

Адрес: улица Исы Ахунбаева, 98Б.

Телефон: 0312543146.

Возраст: ограничений нет

Направления: фортепиано, скрипка, гитара, флейта, аккордеон, баян, кыргызские народные инструменты.

Детская музыкальная школа искусств № 1

Адрес: микрорайон Аламедин-1, 1/1.

Телефон: 0312632291.

Возраст: 7-18 лет.

Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, гитара, аккордеон, баян, комуз, кыл кыяк, вокал.

Детская школа искусств № 2

Адрес: улица Дмитрова, 12.

Телефон: 0312653927.

Возраст: 7-14 лет.

Направления: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, комуз, синтезатор, вокал.

Детская музыкальная школа имени С.Кийизбаевой

Адрес: микрорайон Восток-5, 7/5.

Телефоны: +996312681166.

Возраст: 6-17 лет.

Направления: фортепиано, скрипка, саксофон, флейта, кыргызские национальные инструменты, вокал.

Музыкальная школа-студия Джамили Муратовой «Гюль-санат»

Адрес: улица Токтогула, 214.

Телефоны: 0550669956, 0704669956.

Возраст: от 6 лет.

Направления: фортепиано, комуз, вокал.

Музыкальная школа имени П.Ф.Шубина

Адрес: улица Московская, 101.

Телефон: 0312661281.

Возраст: от 6 лет.

Направления: фортепиано, отделение русских народных инструментов и гитары, отделение струнных инструментов, отделение кыргызских народных инструментов, хоровое отделение, отделение духовых и ударных инструментов.

Детская школа искусств № 4

Адрес: улица Байтика Баатыра, 4а/4.

Телефон: 0312563679.

Возраст: 4-17 лет.

Направления: фортепиано, скрипка, гитара, аккордеон, барабаны, флейта и народные кыргызские инструменты, вокал.

Детская школа искусств № 3

Адрес: «Нижний Джал 23», Курчатова, 75.

Телефон: 0312256035.

Возраст обучающихся: 6-17 лет.

Направления: фортепиано, скрипка, гитара, комуз, кыл кыяк, духовые инструменты, аккордеон, хореография, эстрадный вокал.

Детская школа искусств № 6 имени Ж.Шералиева

Адрес: улица Тыныстанова, 6б.

Телефоны: 0312543136.

Возраст обучающихся: 6-16 лет.

Направления: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, аккордеон, баян, гитара, кыргызские народные инструменты, хореография.

Специализированная средняя музыкальная школа-интернат имени М.Абдраева

Адрес: улица Боконбаева, 146а.

Телефон: +996312314611.

Возраст обучающихся: 7-18 лет.

Направления: фортепиано, отделение русских народных инструментов и гитары, отделение струнных инструментов, отделение кыргызских народных инструментов, отделение духовых инструментов, хоровое отделение.

«Балажан» — республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания

Адрес: улица Московская, 53.

Телефон: 0312383260.

Возраст: 7-17 лет.

Направления: комуз, вокал, хореография.

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Музыкальные курсы

«Аллегро»

Адрес: улица Чуйкова, 138.

Телефоны: 0706191261.

Возраст: от 5 лет.

Направления: фортепиано, гитара, вокал.

AllaBreve

Адрес: проспект Чингиза Айтматова, 56.

Телефон: +996707206090.

Возраст: от 4 лет.

Направления: вокал, фортепиано, гитара, скрипка, комуз.

MusSchool

Адрес: проспект Чингиза Айтматова, 71.

Телефон: +996555965653 (WhatsApp).

Возраст: от 5 лет.

Направления: комуз, фортепиано, гитара, темир ооз комуз, укулеле, вокал.

«Школа талантов»

Адрес: 7-й микрорайон, 12/1.

Телефоны: 0556821973 (WhatsApp).

Возраст: от 5 лет.

Направления: фортепиано, скрипка, гитара.

Groove.movement

Адреса: улица Максима Горького, 119, улица Юсупа Абдрахманова, 230б.

Телефон: +996701160086.

Возраст: от 7 лет.

Направления: барабан, гитара, фортепиано, укулеле, вокал.

Loop

Адрес: улица Байтика Баатыра, 128.

Телефон: 0709117101.

Возраст: от 6 лет.

Направления: фортепиано, гитара, вокал.

Aisfox

Адрес: улица Суеркулова, 10б.

Телефон: 0550106080.

Возраст обучающихся: с 4 лет.

Направления: фортепиано.

«Аян Арт»

Адрес: улица Шоты Руставели, 46.

Телефон: +996553447922.

Возраст: от 5 лет.

Направления: вокал, фортепиано, скрипка, флейта, комуз, гитара, виолончель, барабаны.

Aspaps

Адрес: улица Ахунбаева, 133.

Телефон: +996705182921.

Возраст: от 4 лет.

Направление: фортепиано.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/278276/
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