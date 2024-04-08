Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе

Министерство здравоохранения формирует на каждого кыргызстанца «цифровой профиль здоровья». Какая информация о здоровье человека в нем есть и как к ней получить доступ?

Что такое цифровой профиль здоровья человека? Это сервис, который отображает данные, получаемые государственными организациями здравоохранения, о здоровье кыргызстанца. Сегодня в нем доступна следующая информация: к какому ЦСМ прикреплен человек;

статус застрахованности;

история посещений ЦСМ;

история госпитализаций;

результаты лабораторных исследований;

история вакцинаций;

выданные больничные листы.

Зачем нужен цифровой профиль здоровья? Как объясняют в Минздраве, ЦПЗ создан для решения нескольких задач: агрегация медицинских записей в одном месте. Это удобно и врачам, и пациентам;

обеспечение открытости государства перед пациентом. Это включает в себя подход «народный контроль», когда пациенты могут сообщить об ошибках в медицинских записях или о неполучении определенных услуг.

Цифровой профиль здоровья есть у всех или его надо как-то открывать? Цифровой профиль здоровья сформирован на всех граждан Кыргызстана, кто хоть раз за последние три года контактировал с государственной системой здравоохранения или приписан к какой-то организации здравоохранения. У детей цифровой профиль формируется с момента их рождения.

Визиты к частным докторам, результаты из частных лабораторий тоже отображаются? Пока нет. Но Минздрав работает в этом направлении. Вопрос обсуждали на встрече с представителями частных медицинских центров и лабораторий, и скоро будут первые результаты.

Как посмотреть свой цифровой профиль? Для просмотра данных достаточно открыть мобильное приложение «Түндүк» и выбрать «Цифровой профиль здоровья» на главной странице.

За какой период есть данные в цифровом профиле? В цифровом профиле есть данные с 2018-2019 годов, когда реализованы первые цифровые решения в здравоохранении. По мере накопления других сведений, например, по вакцинации против COVID-19, лабораторных результатов, их интегрировали в профиль.

Кто имеет доступ к вашему цифровому профилю? Данные профиля доступны только пациенту через электронную цифровую подпись. Никто другой зайти в ваш кабинет не может. Есть одно исключение — у родителей есть доступ к профилю их несовершеннолетних детей. Цифровая карта пациента доступна только вашему семейному врачу. У других доступа к ней нет.

Что делать, если увидел «странный» диагноз или госпитализацию, чего не было? Информацию можно исправить. В приложении «Түндүк» сделать это можно в режиме онлайн. Для этого надо зайти в приложение, на главной странице выбрать «Не соответствуют данные» — выбрать раздел «Цифровой профиль» — указать несоответствие. Министерство обязательно рассмотрит обращение и сообщит о принятом решении.

Отражаются ли в профиле данные о больничном? Цифровой листок временной нетрудоспособности — это тот же больничный лист, который организации здравоохранения выдавали на бумаге, а теперь будут заполнять, передавать и хранить с помощью специальной информационной системы. Для открытия цифрового больничного необходимо обратиться к врачу. Если по истечении времени, на которое выписан больничный, пациент больше не обращается к медику, лист нетрудоспособности автоматически закрывается и посылается пациенту в цифровой профиль здоровья.