Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе

Министерство здравоохранения формирует на каждого кыргызстанца «цифровой профиль здоровья». Какая информация о здоровье человека в нем есть и как к ней получить доступ?
Что такое цифровой профиль здоровья человека?
Это сервис, который отображает данные, получаемые государственными организациями здравоохранения, о здоровье кыргызстанца. Сегодня в нем доступна следующая информация:
- к какому ЦСМ прикреплен человек;
- статус застрахованности;
- история посещений ЦСМ;
- история госпитализаций;
- результаты лабораторных исследований;
- история вакцинаций;
- выданные больничные листы.
Зачем нужен цифровой профиль здоровья?
Как объясняют в Минздраве, ЦПЗ создан для решения нескольких задач:
- агрегация медицинских записей в одном месте. Это удобно и врачам, и пациентам;
- обеспечение открытости государства перед пациентом. Это включает в себя подход «народный контроль», когда пациенты могут сообщить об ошибках в медицинских записях или о неполучении определенных услуг.
Цифровой профиль здоровья есть у всех или его надо как-то открывать?
Цифровой профиль здоровья сформирован на всех граждан Кыргызстана, кто хоть раз за последние три года контактировал с государственной системой здравоохранения или приписан к какой-то организации здравоохранения.
У детей цифровой профиль формируется с момента их рождения.
Визиты к частным докторам, результаты из частных лабораторий тоже отображаются?
Пока нет. Но Минздрав работает в этом направлении. Вопрос обсуждали на встрече с представителями частных медицинских центров и лабораторий, и скоро будут первые результаты.
Как посмотреть свой цифровой профиль?
Для просмотра данных достаточно открыть мобильное приложение «Түндүк» и выбрать «Цифровой профиль здоровья» на главной странице.
За какой период есть данные в цифровом профиле?
В цифровом профиле есть данные с 2018-2019 годов, когда реализованы первые цифровые решения в здравоохранении. По мере накопления других сведений, например, по вакцинации против COVID-19, лабораторных результатов, их интегрировали в профиль.
Кто имеет доступ к вашему цифровому профилю?
Данные профиля доступны только пациенту через электронную цифровую подпись. Никто другой зайти в ваш кабинет не может. Есть одно исключение — у родителей есть доступ к профилю их несовершеннолетних детей.
Цифровая карта пациента доступна только вашему семейному врачу. У других доступа к ней нет.
Что делать, если увидел «странный» диагноз или госпитализацию, чего не было?
Информацию можно исправить. В приложении «Түндүк» сделать это можно в режиме онлайн. Для этого надо зайти в приложение, на главной странице выбрать «Не соответствуют данные» — выбрать раздел «Цифровой профиль» — указать несоответствие. Министерство обязательно рассмотрит обращение и сообщит о принятом решении.
Отражаются ли в профиле данные о больничном?
Цифровой листок временной нетрудоспособности — это тот же больничный лист, который организации здравоохранения выдавали на бумаге, а теперь будут заполнять, передавать и хранить с помощью специальной информационной системы.
Для открытия цифрового больничного необходимо обратиться к врачу. Если по истечении времени, на которое выписан больничный, пациент больше не обращается к медику, лист нетрудоспособности автоматически закрывается и посылается пациенту в цифровой профиль здоровья.
Как получить цифровой листок нетрудоспособности для работодателя?
Чтобы его получить, надо зайти на portal.tunduk.kg или в мобильное приложение «Түндүк», затем перейти в раздел «Здоровье» и выбрать «Листок нетрудоспособности».
Для работодателя его можно выгрузить из «Түндүк». Есть специальный раздел «Мое здоровье».
Сведения о диагнозе сотрудника работодателю не предоставляют, только причины выдачи документа (заболевание, по беременности и родам, карантин, травма и несчастный случай, профзаболевание, по уходу за больным).