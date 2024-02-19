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Общество

Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека

Редакция 24.kg подготовила список телефонов медицинских служб в Бишкеке, куда можно обращаться при проблемах со здоровьем.

Если вы заболели, но не нуждаетесь в неотложной помощи:

необходимо обращаться к семейному врачу в ЦСМ. Узнать, к какой поликлинике вы приписаны, и записаться на прием к врачу можно здесь.

Если упали, подвернули ногу, сильно порезались:

Травмпункты:

  • Спортивно-реабилитационный центр, проспект Манаса, 41. Приемная: 0312318904;
  • Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи (ГДКБ СМП), улица Байтика Баатыра, 8а. Телефон 0312547791 (круглосуточно).

Если медицинская помощь нужна срочно:

Центр экстренной медицины: 103 (звонок и вызов бесплатные)

Частные скорые

Если дозвониться до государственной не получается или ждать бригаду очень долго, можно вызвать частную скорую помощь. Стоимость их услуги: приезд врачебной бригады и осмотр пациента — от 1 тысячи сомов. Медикаменты и исследования оплачиваются дополнительно по прейскуранту.

«Аалам Мед» — телефоны: 1339, 0555897212, 0312299113.

«Авиценна Медикал» — телефоны: 1250, 0502125000.

DosMed —телефоны: 0501103000, 0998103000.

«MEДИ» — телефоны: 1366, 0555136000, 05001360000.

Med.Express.kg — телефоны: 0504010003, 0553040003.

IZI-MED — телефоны: 0998911103, 0502911103 (WhatsApp).

«Либерти-Мед» — телефоны: 1303, 0558298798, 0700473003.

«Овис Мед» — телефоны: 1399, 1390, 0554548666, 0555727848.

Служба «1430» — телефоны: 1430, 0552101430, 0703577115.

Служба «2444» — телефоны: 2444, 0700122444, 0551122444.

TezMed — телефоны: 0703307307, 0777308308, 0220312618.

«ЭОС-Мед» — телефоны: 0700301103, 0558301103, 0552301103.

Vedanta — телефоны: 8088, 0702103100.

CardioMed — телефоны: 0999799009, 0509901310.

«Кардиоцентр» — телефон 1411.

MedSkill — телефоны: 0552333636, 0700333636, 0776333636.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/283179/
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