Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека

Редакция 24.kg подготовила список телефонов медицинских служб в Бишкеке, куда можно обращаться при проблемах со здоровьем.

Если вы заболели, но не нуждаетесь в неотложной помощи: необходимо обращаться к семейному врачу в ЦСМ. Узнать, к какой поликлинике вы приписаны, и записаться на прием к врачу можно здесь.

Если упали, подвернули ногу, сильно порезались: Травмпункты: Спортивно-реабилитационный центр, проспект Манаса, 41. Приемная: 0312318904 ;

; Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи (ГДКБ СМП), улица Байтика Баатыра, 8а. Телефон 0312547791 (круглосуточно).

Если медицинская помощь нужна срочно: Центр экстренной медицины: 103 (звонок и вызов бесплатные)

Частные скорые

Если дозвониться до государственной не получается или ждать бригаду очень долго, можно вызвать частную скорую помощь. Стоимость их услуги: приезд врачебной бригады и осмотр пациента — от 1 тысячи сомов. Медикаменты и исследования оплачиваются дополнительно по прейскуранту.