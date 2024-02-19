Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека

Редакция 24.kg подготовила список телефонов медицинских служб в Бишкеке, куда можно обращаться при проблемах со здоровьем.
Если вы заболели, но не нуждаетесь в неотложной помощи:
необходимо обращаться к семейному врачу в ЦСМ. Узнать, к какой поликлинике вы приписаны, и записаться на прием к врачу можно здесь.
Если упали, подвернули ногу, сильно порезались:
Травмпункты:
- Спортивно-реабилитационный центр, проспект Манаса, 41. Приемная: 0312318904;
- Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи (ГДКБ СМП), улица Байтика Баатыра, 8а. Телефон 0312547791 (круглосуточно).
Если медицинская помощь нужна срочно:
Центр экстренной медицины: 103 (звонок и вызов бесплатные)
Частные скорые
Если дозвониться до государственной не получается или ждать бригаду очень долго, можно вызвать частную скорую помощь. Стоимость их услуги: приезд врачебной бригады и осмотр пациента — от 1 тысячи сомов. Медикаменты и исследования оплачиваются дополнительно по прейскуранту.
«Аалам Мед» — телефоны: 1339, 0555897212, 0312299113.
«Авиценна Медикал» — телефоны: 1250, 0502125000.
DosMed —телефоны: 0501103000, 0998103000.
«MEДИ» — телефоны: 1366, 0555136000, 05001360000.
Med.Express.kg — телефоны: 0504010003, 0553040003.
IZI-MED — телефоны: 0998911103, 0502911103 (WhatsApp).
«Либерти-Мед» — телефоны: 1303, 0558298798, 0700473003.
«Овис Мед» — телефоны: 1399, 1390, 0554548666, 0555727848.
Служба «1430» — телефоны: 1430, 0552101430, 0703577115.
Служба «2444» — телефоны: 2444, 0700122444, 0551122444.
TezMed — телефоны: 0703307307, 0777308308, 0220312618.
«ЭОС-Мед» — телефоны: 0700301103, 0558301103, 0552301103.
Vedanta — телефоны: 8088, 0702103100.
CardioMed — телефоны: 0999799009, 0509901310.
«Кардиоцентр» — телефон 1411.
MedSkill — телефоны: 0552333636, 0700333636, 0776333636.