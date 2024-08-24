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Общество

Как выбрать школьную форму? Советы специалистов

Среди многочисленного выбора товаров для школы самый значимый для детей школьного возраста — это школьная форма. В департаменте госсанэпиднадзора рассказали, как правильно ее выбрать.

Там напомнили, что школьная форма — это та одежда, которая будет на вашем ребенке на протяжении всего учебного года и носить ее придется каждый день. Поэтому она должна быть практичной, удобной и, самое главное, нравиться ее владельцу.

Первое, что необходимо учитывать в выборе школьной формы, — это качество.

Допустимые проценты синтетики в текстиле для школьной формы для любой возрастной категории не должны быть выше 30-35 процентов. Подкладки должны быть из натуральных или искусственных волокон, к примеру из вискозы.

Чересчур большой процент синтетики будет вреден для детского здоровья. Нарушается воздухопроницаемость ткани, что не дает телу дышать, отсутствует тепловой комфорт, и получается, что ребенку холодно или он потеет, а это провоцирует частые простудные заболевания.

Часто, покупая ребенку одежду на бегу, можно получить несоответствующее цене и даже опасное для здоровья изделие.

Как определить качество одежды до покупки:

  • Запах. Совет кажется смешным, но обязательно понюхайте одежду и обувь перед покупкой. Если в нос бьет резкий химический запах, то положите эту «чудо-вещь» на полку.
  • Внешний вид изделия. Нитки не должны торчать, а аппликация и другие декоративные элементы не должны соприкасаться с кожей ребенка до одного года. Сравните рукава и штанины: они обязательно должны быть одинаковыми. Вся фурнитура должна крепко держаться, пуговицы должны быть пришиты ровно и надежно.
  • Читайте между строк. Ни один производитель не напишет, что обработал ткань опасными химикатами или использовал низкокачественное полотно. Но вы можете увидеть такие надписи: «для периодической носки», «для временного ношения», «стирать запрещено», «специальная обработка», «не требует глажки», «только для химической чистки». Это прямое указание на то, что вещь может быть вредна при постоянном ношении.

Ранее в Республиканском центре укрепления здоровья дали советы, как правильно выбрать школьный рюкзак. Во сколько обойдется родителям подготовка первоклассника к новому учебному году, читайте в нашем материале.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/273212/
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