Школьная форма. Ношение платков не предусмотрено постановлением кабмина

Ношение платков в школах не предусмотрено постановлением правительства «О введении единых требований к школьной форме в общеобразовательных организациях» от 12 августа 2015 года № 572. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник отдела воспитания и внешкольного образования Министерства просвещения Алтынбек Эркимбеков.

По его словам, Кыргызстан — светская страна.

«При разработке единых требований к школьной форме участвовали представители религиозных объединений и организаций. О головном уборе в постановлении ничего не говорится. Что касается одежды и относительно юбок для девочек, есть конкретные ограничения», — сказал Алтынбек Эркимбеков.

Он не ответил на вопрос, можно ли девочкам носить во время уроков платок.

Отметим, что, согласно постановлению, юбка может быть прямой, широкой или зауженной формы, в складку или плиссе. Минимальная длина юбки (платья) — ниже колена на 5 сантиметров , максимальная — до середины икры.

Алтынбек Эркимбеков также не ответил на вопрос, могут ли не пускать в школу учащихся, не соблюдающих требования к внешнему виду.

«Если дети выходят за рамки нормы, то администрация учебного заведения принимает соответствующие меры», — заметил он.

Ранее депутат парламента Дастан Бекешев призвал отказаться от строгой формы и костюмов в школах.

Однако в Минпросвещения заявили, что классический стиль одежды способствует формированию дисциплины и снижению социальных различий среди учащихся.

Для мальчиков предусмотрены рубашка, жилет, брюки и пиджак в однотонных цветах (черный, серый, темно-синий, бордовый). Для девочек — блузка, жилет, юбка, брюки, платье, фартук и пиджак из однотонной ткани или в клетку. Допустимые цвета рубашек — светлые тона.

По данным ведомства, принуждение социально уязвимых семей к покупке формы определенного образца неправомерно — допускается вариант «светлый верх, темный низ».