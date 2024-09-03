Информация о якобы принудительном снятии хиджабов в некоторых школах Кыргызстана, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом заявило Министерство образования.

В ведомстве сообщили, что по Конституции страна является независимым, суверенным, демократическим, унитарным, правовым, светским и социальным государством. Основной закон гарантирует, что никто не может подвергаться дискриминации по религиозным или другим признакам и каждому человеку обеспечена свобода вероисповедания.

«По статье 39 Закона «Об образовании» учащиеся обязаны соблюдать внутренние правила образовательных учреждений. Постановлением правительства № 572 от 12 августа 2015 года установлены единые требования к школьной форме для учеников 1-11-х классов. В нем указано, что форма должна соответствовать классическому стилю: верх — белый или серый, низ — черный или коричневый. В документе нет требований относительно головных уборов учащихся», — отмечает ведомство.

В данный момент министерство с правоохранительными органами проводит проверку информации, распространяемой в социальных сетях. В Минобразования напомнили, что за распространение ложных сведений предусмотрена ответственность по законам КР.

Добавим, ранее в социальных сетях распространяли информацию о том, что якобы в некоторых школах с девочек насильно снимают хиджабы.