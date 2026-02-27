12:19
Не экономить на детях советует врач. Какой должна быть школьная форма

Экономить на школьной форме не стоит. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила санитарный врач департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Мария Кушубакова.

По ее словам, единые требования к школьной форме в республике установили еще в 2015 году.

«Школьная форма должна носить деловой и светский характер. Кыргызстан — светская страна, поэтому не должны подчеркиваться религиозная символика или атрибуты неформальных объединений. Сейчас ученики любят носить джинсы с дырками, широкие брюки и широкие толстовки. Эта одежда не для школы. Хотя по откликам родителей и самих учеников они предпочитают более свободную форму, но многие школы ввели требования к внешнему виду учеников», — сказала Мария Кушубакова.

Она добавила, что одежда играет большую роль для самооценки, походки, психологического состояния, самочувствия не только ребенка, но и взрослого.

Снижает соцразличия и формирует дисциплину. Чиновники о школьной форме

«Государство насильно не требует носить определенный тип одежды, но «белый верх, темный низ» должен соблюдаться, — подчеркнула Мария Кушубакова. — Самая большая проблема — ткань. Родители выбирают более дешевую продукцию. Но чем дешевле одежда, тем больше в ней синтетики и меньше натуральности. Мы всегда говорим, что вся одежда, предназначенная для детей до 32 размера, должна быть из натуральных тканей. Да, они не очень дешевые, но здоровье детей должно стоять на первом плане».

Санврач отметила, что комфортная, дышащая, поглощающая влагу при потении школьная форма помогает ребенку чувствовать себя комфортно и полноценно уделять внимание урокам.

«Если одежда дискомфортная, то ребенок будет отвлекаться от уроков — потеет, раздражается, хочет спать. Кроме того, некоторые синтетические ткани вызывают аллергические реакции. Поэтому предпочтение нужно отдавать натуральным тканям. Тем более выбор школьной формы у нас широкий. Важно покупать одежду по размеру. Часто родители берут вещи и рюкзаки на вырост. Это неправильно, не надо экономить на детях», — пояснила Мария Кушубакова.

Ранее депутат парламента Дастан Бекешев призвал отказаться от строгой формы и костюмов в школах.

Однако в Министерстве просвещения заявили, что классический стиль одежды способствует формированию дисциплины и снижению социальных различий среди учащихся.
