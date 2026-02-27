20:47
Дастан Бекешев: Я не зря поднял вопрос отмены строгой школьной формы

После выступления на пленарном заседании Жогорку Кенеша депутата Дастана Бекешева относительно отказа от строгой школьной формы нардепу поступило множество сообщений от кыргызстанцев. Об этом парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, граждане жаловались на то, что учителя ругают их детей за то, что они одеты не по классике.

«А дети рассказывают, что классическая форма мешает им активно двигаться. Нет ни одного научно доказанного факта, что школьная форма может привести к хорошей дисциплине. У меня сложилось впечатление, что нет обратной связи между педагогами и учениками. Я не зря поднял вопрос отмены строгой школьной формы, она неудобная. Жаль, что Министерство просвещения рьяно отстаивает этот вопрос вместо того, чтобы пойти на уступки. Я не говорю, что форму нужно отменить полностью, иначе будет бардак. Я прошу снизить требования к ней», — сказал депутат.
