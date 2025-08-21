11:05
Петицию за отмену школьной формы в Кыргызстане запустил ученик

Отменить обязательную школьную форму в Кыргызстане просит ученик одного из образовательных учреждений. Соответствующая петиция появилась на портале change.org. Ее уже подписали почти 7 тысяч человек.

«Я — ученик школы в Кыргызстане. Каждый год мы с родителями тратим много денег на форму, которая неудобна и быстро портится. Летом в ней жарко, зимой холодно, и многим семьям тяжело ее покупать. Думаю, ученики должны иметь право приходить в школу в чистой и опрятной одежде по своему выбору.

Школьная форма уже много лет вызывает недовольство среди учеников и родителей. Одной из главных причин является высокая стоимость. Для многих семей закупка формы означает значительное финансовое бремя, особенно если в семье несколько детей.

Качество формы оставляет желать лучшего. Часто материалы — не подходящие для различных климатических условий: зимой в форме холодно, а летом жарко. Это негативно влияет на комфорт и успеваемость учащихся.

Кроме того, обязательная школьная форма нарушает право на самоидентификацию и творчество, которое выражается через одежду. Ученики должны иметь возможность выбирать удобную и подходящую одежду, что позволит каждому быть уникальным», — говорится в петиции.

В Министерстве просвещения прокомментировали вопрос о школьной форме.

«Согласно требованиям, для мальчиков форма включает белые классические рубашки, а также костюм, жилет и брюки черного, коричневого, синего или темно-красного цвета. Дополнительно допускается классический галстук. Для девочек предусмотрены различные комбинации классического стиля: блузка, жилет, юбка, брюки, платье, фартук или костюм.

В школах запрещается носить спортивную одежду и обувь, джинсы, а также вещи, предназначенные для отдыха или дома. Вместе с тем школьная форма может иметь отличительные знаки конкретной школы или класса, такие как эмблемы, значки или нашивки», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, школьная форма в Кыргызстане обязательна.
