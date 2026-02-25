Снижает соцразличия и формирует дисциплину. Чиновники о школьной форме

Классический стиль одежды способствует формированию дисциплины и снижению социальных различий среди учащихся. Об этом заявили в Министерстве просвещения.

По данным ведомства, школьная форма в Кыргызстане должна соответствовать классическому стилю в соответствии с постановлением правительства от 12 августа 2015 года № 572. Документом утверждены единые требования к школьной форме с учетом погодных условий и температурного режима учебных помещений.

«Требования разработаны с участием родителей, обучающихся и экспертов. Для мальчиков предусмотрены рубашка, жилет, брюки и пиджак в однотонных цветах (черный, серый, темно-синий, бордовый). Для девочек — блузка, жилет, юбка, брюки, платье, фартук и пиджак из однотонной ткани или в клетку. Допустимые цвета рубашек — светлые тона», — пояснили в ведомстве.

Принуждение социально уязвимых семей к покупке формы определенного образца неправомерно — допускается вариант «светлый верх, темный низ».

Ранее депутат парламента Дастан Бекешев призвал отказаться от строгой формы и костюмов в школах.

«Ко мне поступает много жалоб, особенно из регионов, о том, что такую форму очень неудобно носить детям. Летом в ней жарко, зимой тоже неудобно. В городе пробки, и ездить в такой форме в транспорте тоже очень неудобно. Мы просто мучаем школьников. В том же коммунистическом Китае детям разрешают ходить в школу в спортивных костюмах. Анализ показал, что это очень удобно. Я не предлагаю совсем отменить школьную форму, а то многие начнут приходить в лохмотьях. Но прошу кабмин пересмотреть дресс-код и разрешить детям ходить в удобной одежде, например в кофтах, футболках, джинсах, то есть в кэжуал-стиле», — сказал нардеп.