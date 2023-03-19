Афиша Бишкека на неделю: концерты, творческая встреча и выставки

22-24 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

20 января — 31 марта. Выставка «Текстуры»

Варгас-Суарес Юниверсал — современный американский художник, известный работами в различных техниках и медиумах: инсталляции, настенная роспись, паблик-арт-объекты, живопись, рисунок, работы с текстилем и саунд-арт-объекты. Последние семь лет художник живет и работает в Нью-Йорке и Бишкеке.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

2-22 марта. Выставка «Весеннее вдохновение»

Участники данной выставки Сапар Осмоналиев, Алмагуль Болокова, Ормонали Идирисов, Бектен Усубалиев, Абдысадыр Турусбеков, Ринат Ханафеев, Момунбек Астар, Жылдыз Асангали, Суйутбек Торобеков, Халида Шимова, Нурдин Ахматов и другие кыргызские художники.

«Галерея М», 10.00-20.00.

17 марта — 31 марта. Фотовыставка «Мосты памяти»

Исследовательская площадка «Эсимде» представляет выставку трех фотографов, которых объединяют два момента — интерес к памяти (людей, мест, вещей) и попытка эту память сберечь. Свои работы представят Умида Ахмедова (Ташкент), Павел Большаков и Болот Исабеков (оба — Бишкек).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

17-30 марта. Выставка Абдурасулжана Умаралиева «Сны в юрте» Представлены его графические и живописные работы из фонда музея и частных коллекций. Ошский областной музей изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова, 9.00-17.00. 17-30 марта. Выставка «Илме» Представлены произведения в технике вышивки и керамические работы Нагимы Аламановой и ее учениц. Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00. 22-24 марта. Выставки в Историческом музее В музее, помимо постоянной экспозиции, проходят выставки, посвященные 110-летию государственного деятеля Кыргызстана Абды Суеркулова и 90-летию Абсамата Масалиева. Национальный исторический музей, 11.00-17.00.

20-30 марта. Конкурс молодых исполнителей «Приношение русской музыке» Его участниками станут более 200 исполнителей из Бишкека, Оша, Каракола, Балыкчи, Кемина, Канта, Сокулука и Кара-Балты от 6 до 20 лет, учащиеся музыкальных школ, училищ и творческих вузов страны. Кыргызское государственное музыкальное училище имени Мураталы Куренкеева, 9.00.

21 марта. Празднование Нооруза

Столичная мэрия подготовила насыщенную программу, посвященную празднованию Нооруза-2023.

22 марта. Спектакль «Женитьба Бальзаминова»

В основу спектакля положена вся трилогия Александра Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайло Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 14.00.

22 марта. Творческая встреча с мимами

На встречу приглашены единственный актер пантомимы в Кыргызстане Болот Тилебалдиев и знаменитый мим Казахстана Сергей Червяков. Вас ждет камерная встреча любителей лицедейства.



«Театр 705», 20.00.

23 марта. Рукодельный четверг

Мастер-класс по вязанию проведет Татьяна Колесникова, которая поделится своими секретами рукоделия. Все материалы предоставляются.

Музей имени Николая Рериха, 16.00.

23 марта. Концерт «Дыхание весны»

Сольный концерт ведущей солистки оперы, лауреата международного конкурса «Очарование романса» Ирины Рыбиной. В программе вечера арии и дуэты из оперетт, старинные романсы. Концертмейстеры — заслуженная артистка КР Юлия Бабич (фортепиано) и Нурбек Джолдошев (гитара).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

23 марта. Концерт классической музыки

Концерт с участием лауреата международных конкурсов, аспирантки Высшей школы музыки Майнца (Германия) Су Чи Хе. Главный дирижер — народный артист КР Рахатбек Осмоналиев.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

24 марта. Балет «Лебединое озеро»

С участием примы-балерины, заслуженной артистки России Эрики Микиртичевой и премьера балета, лауреата международных конкурсов Дениса Дмитриева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

24 марта. Трагифарс «Гроза»

«Гроза» — классическая постановка о человеческих судьбах и о любви, за которую не страшно отдать жизнь.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

24 марта. Сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.